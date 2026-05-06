DZ BANK stuft AMD auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 280 auf 465 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbleiterhersteller habe den "KI-Turbo" gezündet, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Stark steigende Nachfrage nach Chips für das Training und die Anwendung von KI-Modellen hätten für einen Rekordumsatz in der Sparte Data Center gesorgt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,96 % und einem Kurs von 352,4EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 19:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
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