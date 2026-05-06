Guidepoint führt MCP für Claude ein und bindet vertrauenswürdiges Expertenwissen in KI-gestützte Rechercheabläufe ein

NEW YORK, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint, ein globaler Pionier beim Zugang zu Expertenwissen, gab heute die Einführung seines Servers für das Model Context Protocol (MCP) mit Claude von Anthropic bekannt. Rechercheteams können nun vertrauenswürdiges Wissen aus Guidepoints Bibliothek mit mehr als 100 000 Transkripten von Experteninterviews direkt in ihre KI-gestützten Rechercheabläufe einbinden. Dabei wird jede Erkenntnis mit einer Quellenangabe versehen und mit der jeweiligen Quelle in Guidepoint360 verknüpft.

Guidepoint MCP basiert auf seiner firmeneigenen Bibliothek mit Experteneinblicken, die von Guidepoints Team aus mehr als 300 Inhaltsspezialisten aufgebaut und zu 100 % einer Compliance-Prüfung nach institutionellen Standards unterzogen wird. Der kontinuierlich wachsende Datensatz unterstützt sowohl fundierte Prüfungen auf Unternehmensebene als auch breit angelegte thematische Recherchen über Branchen und Regionen hinweg. Mit mehr als 5000 neuen Transkripten, die jeden Monat hinzugefügt werden, bildet er eine besonders leistungsfähige Grundlage für KI-gestützte Recherche, die im Laufe der Zeit immer stärker wird.

„Unsere Kunden verlassen sich auf Guidepoint, wenn sie Experteneinblicke benötigen, denen sie vertrauen können", sagte Albert Sebag, Gründer und Geschäftsführer von Guidepoint. „Mit Guidepoint MCP können sie unsere sorgfältig aus Expertenquellen aufgebaute Bibliothek mit den fortschrittlichen Fähigkeiten von Claude für logisches Schlussfolgern und agentenbasierten Funktionen kombinieren. Das Ergebnis ist ein Rechercheablauf, der schneller, umfassender und leistungsfähiger ist als alles bisher Verfügbare."

Was das in der Praxis bedeutet, zeigt sich über verschiedene Kundensegmente hinweg. Ein Investor im Gesundheitswesen, der sich auf eine Telefonkonferenz zu Geschäftszahlen vorbereitet, kann in wenigen Minuten Expertenperspektiven von Ärzten zu einer Wirkstoffklasse abrufen, wobei jede Quelle angegeben und prüfbar ist. Ein Private-Equity-Analyst, der ein Unternehmen mit begrenzt verfügbaren öffentlichen Informationen prüft, kann mithilfe der firmeneigenen Interviews von Guidepoint schneller zu einer fundierten Einschätzung gelangen, als es ein herkömmlicher Rechercheprozess erlauben würde. Ein Beratungsteam, das einen neuen Markt sondiert, kann mit einer einzigen Suche Perspektiven von Betreibern, ehemaligen Führungskräften sowie Vertriebspartnern über Regionen hinweg erfassen und so Gegebenheiten vor Ort sichtbar machen, die klassische Sekundärrecherche allein nicht erfasst.