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    Merz bittet um Geduld für Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz bittet Unternehmer um Geduld für Reformen
    • Demokratie ist langsam aber bessere Lösung für uns
    • Unternehmer fordern Mut zur Veränderung und Reform
    Merz bittet um Geduld für Reformen
    Foto: Siarhei - 356130783

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor nordrhein-westfälischen Unternehmern um Geduld für die Reformvorhaben der Bundesregierung gebeten. Er sehe das Land in einem Reformprozess, sagte Merz beim Unternehmertag NRW. Er wolle den Prozess weiter antreiben und beschleunigen. "Ja, unsere Demokratie ist manchmal langsam, sie ist manchmal mühsam." Aber es gebe dazu keine bessere Alternative. "Mal eben von oben anzuordnen, von einem autoritären System, mag schneller gehen. Es ist am Ende des Tages immer die schlechtere Lösung."

    Merz appellierte auch direkt an die Unternehmer: "Vertrauen Sie in den Weg von Demokratie und vielstimmiger Diskussion und wirken Sie auf diesem Weg weiter an dem, was wir uns vorgenommen haben, konstruktiv mit." Sie sollten bitte nicht abwinken. "Setzen Sie nicht auf Kräfte, die unser Land nach innen und nach außen abschotten wollen. Das Potenzial für diesen Aufbruch haben wir in Deutschland", so Merz weiter.

    Zuvor hatte Nordrhein-Westfalens Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff die Bundesregierung aufgefordert, "Mut zur Veränderung" zu zeigen. "Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind frustriert und enttäuscht über die mangelnde Reformfähigkeit der Politik", sagte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW in Düsseldorf. An der Veranstaltung nahmen rund 500 Vertreter aus Wirtschaft und Politik teil./tob/DP/he





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