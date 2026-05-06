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    Marktgeflüster

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    Ölpreis, Iran: Die Trump-Mafia - Profiteure und Helfer!

    Das ist immer das selbe Muster: Trump-Insider wissen Bescheid und platzieren ihre Trades - dann kommt eine Meldung (von Axios oder anderen), wonach ein Deal mit dem Iran ganz nahe sei

    Die "Trump-Mafia" hat heute wieder zugeschlagen in Gestalt von Axios - und zufällig wurden kurz zuvor wieder gigantische Wetten auf einen fallenden Ölpreis abgeschlossen! Das ist immer das selbe Muster: Trump-Insider wissen Bescheid und platzieren ihre Trades - dann kommt eine Meldung (von Axios oder anderen), wonach ein Deal mit dem Iran ganz nahe sei. Dumm nur, dass sich diese Meldungen immer wieder als Fake News herausgestellt haben. Der Iran hat das rundheraus dementiert - und gleichzeitig scharfe Regel für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus definiert. Trump hat jedes Interesse, den Ölpreis und die Kapitalmarkt-Zinsen zu drücken, ebenso Japan. Pakistan fungiert als vermeintlicher Vermittler als routinierter Fake News-Lieferant. Die Medien spielen das Spiel auch gerne mit - machen sich also zum Werkzeug von Trump-Narrativen. Die Finanzmärkte aber macht all das immer kaputter und unfairer!

    Hinweis aus Video:

    Hormus erst der Anfang: Wie eine Schifffahrtskrise die globale Wirtschaftsordnung verschiebt

     

    Das Video "Ölpreis, Iran: Die Trump-Mafia - Profiteure und Helfer! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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