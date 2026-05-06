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    Amadeus FiRe startet positiv ins Jahr & bestätigt Prognose 2026

    Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal hält der Vorstand an seiner Prognose für 2026 fest und setzt auf Effizienz, Digitalisierung und höhere Margen.

    Amadeus FiRe startet positiv ins Jahr & bestätigt Prognose 2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2026; Ziel bleibt eine deutliche Ergebnissteigerung und schrittweise Rückkehr zu höheren Margen.
    • Q1/2026-Umsatz: 89,4 Mio. € (−9,0 % vs. Vorjahr, +3,5 % vs. Q4/2025); operative Rohertragsmarge 51,2 %, operativer Rohertrag 45,8 Mio. € (−10,4 % vs. Vorjahr, +4,5 % vs. Q4/2025).
    • Operatives EBITA sank auf 3,0 Mio. € (rund −30 % vs. Q1/2025); operatives Ergebnis nach Steuern 0,8 Mio. €, auf Aktionäre entfallender Periodenanteil −0,9 Mio. €, Ergebnis je Aktie −0,16 €.
    • Konzern-Eigenkapital 130,1 Mio. € zum 31.03.2026 (leicht unter Jahresende 2025), Eigenkapitalquote 35,8 % (31.12.2025: 36,5 %) – Rückgang verursacht durch den Periodenfehlbetrag.
    • Segment Personaldienstleistungen: Umsatz 47,7 Mio. € (−17,6 % vs. Vorjahr), operativer Rohertrag 21,9 Mio. € (−18,9 %), operatives Segment-EBITA 1,7 Mio. €.
    • Segment Weiterbildung: Umsatz 41,8 Mio. € (+3,4 % vs. Vorjahr), operativer Rohertrag leicht rückläufig auf 23,9 Mio. €; weiterhin Priorität auf digitale Transformation/IT-Investitionen und Struktur-/Kostenmaßnahmen konzernweit.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1/2026 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im Plus.


    Amadeus FiRe

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    ISIN:DE0005093108WKN:509310
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