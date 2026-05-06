Amadeus FiRe startet positiv ins Jahr & bestätigt Prognose 2026
Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal hält der Vorstand an seiner Prognose für 2026 fest und setzt auf Effizienz, Digitalisierung und höhere Margen.
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- Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2026; Ziel bleibt eine deutliche Ergebnissteigerung und schrittweise Rückkehr zu höheren Margen.
- Q1/2026-Umsatz: 89,4 Mio. € (−9,0 % vs. Vorjahr, +3,5 % vs. Q4/2025); operative Rohertragsmarge 51,2 %, operativer Rohertrag 45,8 Mio. € (−10,4 % vs. Vorjahr, +4,5 % vs. Q4/2025).
- Operatives EBITA sank auf 3,0 Mio. € (rund −30 % vs. Q1/2025); operatives Ergebnis nach Steuern 0,8 Mio. €, auf Aktionäre entfallender Periodenanteil −0,9 Mio. €, Ergebnis je Aktie −0,16 €.
- Konzern-Eigenkapital 130,1 Mio. € zum 31.03.2026 (leicht unter Jahresende 2025), Eigenkapitalquote 35,8 % (31.12.2025: 36,5 %) – Rückgang verursacht durch den Periodenfehlbetrag.
- Segment Personaldienstleistungen: Umsatz 47,7 Mio. € (−17,6 % vs. Vorjahr), operativer Rohertrag 21,9 Mio. € (−18,9 %), operatives Segment-EBITA 1,7 Mio. €.
- Segment Weiterbildung: Umsatz 41,8 Mio. € (+3,4 % vs. Vorjahr), operativer Rohertrag leicht rückläufig auf 23,9 Mio. €; weiterhin Priorität auf digitale Transformation/IT-Investitionen und Struktur-/Kostenmaßnahmen konzernweit.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1/2026 nach Börsenschluss, bei Amadeus FiRe ist am 06.05.2026.
Der Kurs von Amadeus FiRe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im
Plus.
+2,28 %
+5,14 %
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