RBC stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Erwartung einiger Verbesserungen bei den Durchschnittskosten (ohne Treibstoff) und den Durchschnittserlösen der Fluggesellschaft, habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) erhöht, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:56 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,06 % und einem Kurs von 8,194EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 19:31 Uhr) gehandelt.



