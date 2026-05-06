JOST Werke Aktie mit Kurssprung +5,97 % - 06.05.2026

Mit einer Performance von +5,97 % konnte die JOST Werke Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die JOST Werke Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,15€, mit einem Plus von +5,97 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl sich die JOST Werke Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -19,98 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die JOST Werke Aktie damit um +6,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,27 % verloren.

Während JOST Werke heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,89 %. Damit gehört JOST Werke heute zu den auffälligeren Werten.

JOST Werke Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,28 % 1 Monat +2,45 % 3 Monate -19,98 % 1 Jahr -0,97 %

Informationen zur JOST Werke Aktie

Stand: 06.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 891,62 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute klare Aufwärtstendenzen: Vor allem deutsche Standardwerte ziehen kräftig an, während Technologiewerte nur verhalten vom positiven Marktumfeld profitieren.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,44 %. Knorr-Bremse notiert im Plus, mit +4,13 %.

JOST Werke Aktie jetzt kaufen?

Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JOST Werke Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.