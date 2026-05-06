Börsen Update
Börsen Update USA - 06.05. - US Tech 100 stark +1,65 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.855,52 PKT und gewinnt bisher +1,12 %.
Top-Werte: Walt Disney +6,37 %, NVIDIA +3,95 %, Sherwin-Williams +3,28 %, Honeywell International +3,22 %, 3M +2,25 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -4,33 %, Salesforce -3,04 %, Cisco Systems -2,42 %, IBM -2,27 %, Visa (A) -1,40 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 28.481,91 PKT und steigt um +1,65 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +12,01 %, Arm Holdings +9,30 %, Lam Research +6,30 %, ASML Holding NV NY +5,68 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,83 %
Flop-Werte: Diamondback Energy -6,16 %, Workday (A) -4,79 %, Verisk Analytics -4,53 %, Atlassian Registered (A) -4,44 %, AppLovin Registered (A) -3,80 %
Der S&P 500 steht bei 7.343,62 PKT und gewinnt bisher +1,13 %.
Top-Werte: DaVita +20,48 %, Healthpeak Pptys +17,36 %, Corning +12,66 %, Advanced Micro Devices +12,01 %, International Flavors & Fragrances +11,38 %
Flop-Werte: CDW Corporation -20,26 %, Cencora -18,25 %, Bio-Techne -16,57 %, Insulet -11,17 %, Jacobs Solutions -9,61 %
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