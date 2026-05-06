Aktien New York
Rekordrally setzt sich fort - Nahost-Hoffnung und KI-Euphorie
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesrally angeknüpft. Deutlich fallende Ölpreise im Zuge weiterer Entspannungssignale im Nahost-Konflikt sowie eine erneut zunehmende KI-Euphorie weckten die Kauflaune der Anleger. Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP zeigten wenig Einfluss. Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft stieg zum Vormonat, allerdings weniger deutlich als erwartet.
Der Dow Jones Industrial stieg um 1,0 Prozent auf 49.803 Punkte. Der marktbreite S&P 500 , der erneut ein Rekordhoch erklomm, gewann 1,2 Prozent auf 7.343 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es - ebenfalls mit einem weiteren Höchststand - um 1,7 Prozent auf 28.483 Punkte nach oben.
US-Präsident Donald Trump dringt im Konflikt mit dem Iran auf einen diplomatischen Durchbruch - und fährt dabei einen Schlingerkurs. Erst kündigte er überraschend an, den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen gegeben. Während des Stopps solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnet werden könne. Wenig später, in einem weiteren Post drohte Trump dem Iran aber erneut mit Militärschlägen, falls dieser den US-Vorschlägen nicht zustimme.
Für Euphorie sorgen laut Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des Halbleiterkonzerns AMD . "Selbst die kühnsten Erwartungen wurden geschlagen", lobte Lipkow. Analysten hoben ihre Kursziele für AMD deutlich an. Goldman Sachs und Bernstein sprachen zudem Kaufempfehlungen aus. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider von Goldman. Die AMD-Aktie sprang auf ein Rekordhoch und notierte zuletzt gut 17 Prozent im Plus.
Um 2,3 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch kletterten die Anteilscheine des Google-Mutterkonzerns Alphabet . Zuvor hatte die auf die Tech-Branche spezialisierte Wirtschaftspublikation "The Information" berichtet, dass das KI-Unternehmen Anthropic plant, über einen Zeitraum von fünf Jahren rund 200 Milliarden Dollar bei Google auszugeben.
Eine verbesserte Profitabilität im Streaming-Geschäft von Walt Disney sowie höhere Ausgaben von Gästen in den Resorts des Freizeitkonzerns und auf dessen Kreuzfahrten sorgten für einen Kursgewinn von 6,7 Prozent. Damit standen sie an der Spitze des Dow-Jones-Index. Bereinigter Gewinn und Umsatz von Disney übertrafen die durchschnittlichen Analystenschätzungen.
Für die Papiere von Super Micro Computer ging es um knapp 18 Prozent aufwärts. Der Serverspezialist überzeugte ebenfalls mit seinem Quartalsbericht. Eine starke Nachfrage nach KI-Servern trieb den Umsatz hoch. Zudem meldete er Margenverbesserungen und überzeugte mit seinem Gewinnausblick.
Die Titel von Corning schnellten um 13,7 Prozent auf ein Rekordhoch nach oben. Der Glasfaserkabel-Hersteller ist eine umfassendere Partnerschaft mit Nvidia eingegangen, die auf den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz abzielt. Nvidia erwirbt im Zuge des Geschäfts Bezugsrechte für Corning-Aktien im Wert von 500 Millionen Dollar. Corning verpflichtete sich, die US-Produktionskapazität von Glasfaserkabel für KI-Rechenzentren um mehr als 50 Prozent zu steigern.
Die Anteilscheine von Uber stiegen um 7,1 Prozent. Die Quartalskennziffern und der Ausblick des Fahrdienstvermittlers fielen besser als erwartet aus.
Die Titel von Kraft Heinz gewannen 1,9 Prozent. Der Ketchup-Hersteller überzeugte mit der Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Quartal./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,90 % und einem Kurs von 355,2 auf Tradegate (06. Mai 2026, 19:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -8,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,46 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,28 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +24,94 %/+70,38 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aktiendepot – Update April 2026
Das zweite Quartal ist angebrochen – bei mir mit gemischten Gefühlen.
Nachfolgend gibt es das April-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten vier Monate nach den letzten Zahlungseingängen für April:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260505101950-screenshot-2026-05-05-101917.png
Zukäufe/Verkäufe 2026
Ende April gab es gleich drei Zukäufe:
4 weitere McDonald´s-Aktien sind im Depot gelandet zu einem Preis von je 250 € + 7,40 € Ordergebühren.
Direkt im Anschluss zogen weitere 15 Pernod Ricard-Anteile im Depot ein, jeweils zum Kaufpreis von 62,74 € + 11,01 € Ordergebühren (dank der französischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,40 %).
Zum Schluss machten es sich noch 24 zusätzliche Reckitt Benckiser in meinem Depot gemütlich, hier zum Preis von je 54,74 € + 8,18 € Ordergebühren.
Weitere Details, sowie die Übersicht über alle Zukäufe 2026 findet ihr in der nachfolgenden Übersicht:
Wie eigentlich nicht üblich gab es im April zudem einen ersten Verkauf seit Veröffentlichung der regelmäßigen Depotupdates. Intel ist nach einem rasanten Kursanstieg aus dem Depot geflogen. Hierüber hatte ich bereits berichtet. Trotz Freude über einen dicken Gewinn zeigt sich dennoch mal wieder die Deutlichkeit der Problematik des Timings. Die Aktie stieg nach dem Verkauf unbeirrt weiter auf knapp 87 € (gestern). Über Sinn und Unsinn solcher extremen Kursexplosionen lässt sich sicherlich streiten, aber dass man solche Kursprognosen nicht verlässlich abgeben oder einschätzen kann, lässt sich jedenfalls nicht wegdiskutieren. In der Nachbetrachtung steht man dann natürlich recht schlecht da und es gibt sicherlich Stimmen wie „Gewinne laufen lassen“. Bei einem nicht getätigten Kauf und einem nachfolgenden (deutlichen) Rücksetzer würden dagegen viele wahrscheinlich argumentieren „Da hätte man aber besser mal Gewinne mitnehmen können.“ Einen Teilverkauf hatte ich nach kurzer Überlegung auch abgelehnt und wollte mich von allen Aktien von Intel trennen. Somit ist das Thema für mich jetzt auch durch. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht´s!
Strategiewechsel 2026/2027
Genau diese Problematik mit dem Timing – egal ob bei Kauf oder Verkauf – hat mich darin bestärkt, meine Strategie in meinem Hauptdepot (und auch in meinem Zweitdepot und im Depot meiner Frau) anzupassen. Hinzu kommen weitere Probleme wie Ordergebühren, Zeitaufwand und auch steuerliche Nachteile. All diese Probleme kann ich mit ETFs hervorragend umschiffen. Das Hauptaugenmerk bei mir liegt aber tatsächlich beim Thema Zeitaufwand! Ich verbringe zu viel Zeit an und mit der Börse und dem Thema Finanzen allgemein, ohne dass es mich eigentlich weiterbringt. Klar, es macht Spaß und ist auch ein Hobby, aber ich habe auch abseits der Börse viel zu tun und möchte auch dem ein oder anderen weiterem Hobby mehr Zeit widmen. Zudem interessiert sich innerhalb der Familie oder auch im Bekanntenkreis niemand für das Thema. Zu guter Letzt soll auch für die Zukunft alles weitestgehend sattelfest und einfach zu handhaben sein. Falls mit mir mal was sein sollte und ich nicht mehr in der Lage bin, die Depots weiterzuführen, soll im besten Fall einfach alles so weiterlaufen können. Meine Frau oder auch Tochter wären hiermit überfordert (oder würden einfach alles verkaufen).
Natürlich habe ich die Neuausrichtung auch bereits schriftlich fixiert. Dies sieht wie folgt aus:
•Das bestehende Aktiendepot wird bis Jahresende 2026 weiter ausgebaut um einen Gesamtinvestitionsbetrag von 100.000 € ab dem 01.01.2027 zu erreichen. Bei Bedarf und je nach Marktsituation erfolgen möglicherweise Verkäufe und Umschichtungen.
•Das Aktiendepot wird ab dem 01.01.2027 weitestgehend stillgelegt.
•Die Dividenden werden ab diesem Zeitpunkt in einen monatlichen Sparplan auf den ausschüttenden L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dis (WKN WELT0B) reinvestiert – mit monatlichen Beiträgen in Höhe von jeweils 400 €. Ein entsprechender Sparplan wird zum Jahresende 2026 angelegt.
•Zukünftig mögliche Dividendenüberschüsse oder neue Barmittel durch Einzahlungen können entweder für Einzelkäufe im Aktiendepot oder zur Erhöhung der monatlichen Sparrate des ETF-Sparplanes genutzt werden.
•Das Aktiendepot wird aktiv verwaltet, das ETF-Depot dagegen passiv: Verkäufe sind hier vorerst nicht geplant und erfolgen höchstens bei neuen Rekordständen oder nach sehr starken Kursanstiegen, mit dem Ziel die Anteile anschließend wieder günstiger zurückzukaufen.
Das Ziel besteht darin mit möglichst wenig Aufwand einerseits den Vermögensaufbau (kostengünstig) voranzutreiben und andererseits die regelmäßigen Ausschüttungen langfristig weiter zu steigern. Die ETF-Sparrate habe ich mit 400 € monatlich angesetzt. Im Optimalfall wird die Summe von 4.800 € auf Jahressicht vollständig aus den Dividendeneinnahmen des Aktiendepots gedeckt. Im ersten Jahr könnte es aber auch sein, dass hier noch ein kleiner Differenzbetrag offenbleibt. Das wird sich dann in der praktischen Umsetzung zeigen und ich werde hierzu die Entwicklungen in den monatlichen Updates präsentieren.
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 1.209,79 € / 4.300 € (= 28,13 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 1,31 % / 5 % (= 26,2 %)
Euch allen einen schönen und möglichst sonnigen Wonnemonat Mai mit noch schöneren und strahlenden (Kurs-)Gewinnen!
Dividendenstatistik April 2026
Depotupdate 04/2026
|Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
|Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
|BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
|Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
|Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
|Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
|Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
|Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF - USD DIS
|Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
|Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
|Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
|PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
|Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
|The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
|Victrex PLC Registered Shares LS -,01
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|864
|2.036,43 €
|01.04.2026
|Ausschüttung
|CAPITAL STHWEST CORP.DL 1
|25,88
|01.04.2026
|Ausschüttung
|ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD
|49,07
|01.04.2026
|Ausschüttung
|NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
|132,52
|01.04.2026
|Ausschüttung
|VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD
|26,77
|17.04.2026
|Ausschüttung
|RIO TINTO
|112,72
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|7,91
|20.04.2026
|Ausschüttung
|DBS GRP HLDGS SD 1
|34,79
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CONDUIT HOLDINGS LTD
|56,53
|21.04.2026
|Ausschüttung
|NESTLE NAM. SF-,10
|109,52
|21.04.2026
|Ausschüttung
|CISCO SYSTEMS DL-,001
|30,30
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,001
|8,38
|24.04.2026
|Ausschüttung
|SALESFORCE INC. DL-,002
|14,37
|24.04.2026
|Ausschüttung
|ING GROEP NV EO -,01
|125,12
|27.04.2026
|Ausschüttung
|BORREGAARD ASA
|130,59
Ob ich es nach Segovia (sehr schöne Gegend zum Wandern - hier spielte sich der Roman "wem die Stunde schlägt" ab) schaffe,