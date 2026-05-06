Kontron AG: Übernahme durch Ennoconn möglich – Jetzt informieren
Die Kontron AG steht vor einem möglichen Pflichtangebot ihres Großaktionärs Ennoconn: Dessen Beteiligung könnte bald die entscheidende 30%-Schwelle überschreiten.
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- Mitteilung (06.05.2026): Kontron AG wurde von ihrem größten Aktionär, der Ennoconn Corporation, über mögliche Schritte informiert.
- Ennoconns Verwaltungsrat hat die Ermächtigung erteilt, die 30%-Beteiligungsschwelle an Kontron (ohne eigene Aktien) zu überschreiten, womit eine Pflicht zum Abgabe eines Übernahmeangebots ausgelöst werden kann.
- Hintergrund ist das laufende Aktienrückkaufprogramm I 2026 von Kontron, durch das Ennoconn der 30%-Schwelle näherkommt.
- Ennoconn prüft ernsthaft, die 30%-Schwelle entweder passiv (durch den Rückkauf) oder aktiv (durch Erwerb weiterer Aktien) zu überschreiten.
- Im Falle einer ausgelösten Pflicht zum Übernahmeangebot erwägt Ennoconn, einen Angebotspreis von 23,50 EUR je Aktie anzubieten.
- Kontron wird das mögliche Pflichtangebot (insbesondere den Preis) gesetzeskonform prüfen und dazu Stellung nehmen; zudem hat Kontron die Preisobergrenze im eigenen Rückkaufprogramm von 24 EUR auf 23,50 EUR gesenkt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Kontron ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,05 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,340EUR das entspricht einem Minus von -2,75 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.355,34PKT (+0,99 %).
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