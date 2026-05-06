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    Nicht zu stoppen

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    Sandisk überholt Western Digital: Was hinter dem 200-Milliarden-Coup steckt

    Eine 4000%-Rallye, die ihresgleichen sucht: Speicher-König Sandisk ist jetzt mehr wert als McDonald's. Und mehr als sein ehemaliger Mutterkonzern. Was hinter dem explosiven Kursanstieg der Speicherchip-Branche steckt.

    Nicht zu stoppen - Sandisk überholt Western Digital: Was hinter dem 200-Milliarden-Coup steckt
    Foto: Omar Marques - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der KI-Hunger nach Speicherkapazität treibt die Bewertungen auf ein Niveau, das selbst erfahrene Branchenbeobachter staunen lässt. Sandisk, erst im Februar 2025 von Western Digital abgespalten (zu einem Kurs von rund 40 US-Dollar), hat seinen einstigen Mutterkonzern bei der Marktkapitalisierung überholt und ist erstmals in die 200-Milliarden-US-Dollar-Liga aufgestiegen.

    Die Aktie notiert mittlerweile bei schwindelerregenden 1400 US-Dollar. Seit dem Börsenstart als eigenständiges Unternehmen vor 15 Monaten hat die Sandisk-Aktie knapp 3.900 Prozent zugelegt. Nicht einmal Nvidia oder Palantir können bei so einer Performance in einem solch kurzen Zeitraum mithalten. Mit einem Börsenwert von rund 204 Milliarden US-Dollar rangiert das Unternehmen nun schon auf Augenhöhe mit McDonald's oder PepsiCo.

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    Allein im bisherigen Jahresverlauf 2026 steht ein Plus von fast 500 Prozent zu Buche. Western Digital, das mit einer Marktkapitalisierung von rund 160 Milliarden US-Dollar weiterhin stark dasteht, kommt seit der Abspaltung auf ein Kursplus von rund 850 Prozent.

    Ausgelöst wurde der jüngste Kursschub durch eine Reihe von Meldungen innerhalb weniger Tage. Den Auftakt machten Sandisks Quartalsergebnisse Ende April: Der Umsatz verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf knapp sechs Milliarden US-Dollar, der Gewinn legte sogar um rund 286 Prozent zu. 

    Hintergrund des Booms: Während in der Frühphase des KI-Booms ab 2023 vor allem Grafikprozessoren Mangelware waren, hat sich der Engpass inzwischen auf den Speichermarkt verlagert. KI-Rechenzentren benötigen massive Mengen an Hochgeschwindigkeitsspeicher, um die Ergebnisse ihrer Modelle ablegen zu können. Allein Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta wollen in diesem Jahr über 700 Milliarden US-Dollar in neue KI-Infrastruktur investieren.

    Neue Produktionskapazitäten sind frühestens Mitte 2027 zu erwarten, was die Angebotsknappheit und damit die Preise vorerst stützt. Sandisk reagiert darauf mit einem Strategiewechsel: Das Unternehmen setzt künftig auf mehrjährige Lieferverträge mit festen finanziellen Zusagen seiner Großkunden. Drei solcher Vereinbarungen wurden im abgelaufenen Quartal abgeschlossen, zwei weitere bereits im laufenden. 

    Die Sandisk-Aktie legt nach einem Plus von 30 Prozent allein in den vergangenen 5 Handelstagen am Mittwoch eine kurze Verschnaufpause ein und verlor rund 1,5 Prozent.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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