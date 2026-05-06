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    größter Aktionär erwägt Übernahmeangebot für 23,50 Euro je Aktie

    Kontron - größter Aktionär erwägt Übernahmeangebot für 23,50 Euro je Aktie
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Das österreichische Technologieunternehmen Kontron steht vor einer möglichen Übernahme durch seinen größten Aktionär. Ennoconn habe darüber informiert, dass sein Verwaltungsrat das Überschreiten der 30-Prozent-Beteiligungsschwelle genehmigt habe, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwochabend mit. Damit würde die Pflicht zur Vorlage eines Übernahmeangebots ausgelöst. Die Ermächtigung sei unter anderem vor dem Hintergrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms von Kontron erteilt worden, hieß es weiter. Dadurch nähere sich Ennoconn der Schwelle von 30 Prozent.

    Sollte die Pflicht zur Vorlage eines Übernahmeangebots ausgelöst werden, erwäge Ennoconn je Aktie 23,50 Euro anzubieten. Der Xetra-Schlusskurs lag am Mittwoch bei 22,96 Euro. Im nachbörslichen Handel wurden zuletzt 23,36 Euro gezahlt./he/edh

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18.344 auf Ariva Indikation (06. Mai 2026, 20:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +11,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,18 %/+29,09 % bedeutet.




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    Kontron größter Aktionär erwägt Übernahmeangebot für 23,50 Euro je Aktie Das österreichische Technologieunternehmen Kontron steht vor einer möglichen Übernahme durch seinen größten Aktionär. Ennoconn habe darüber informiert, dass sein Verwaltungsrat das Überschreiten der 30-Prozent-Beteiligungsschwelle genehmigt habe, …
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