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    Chevron Corporation Aktie fällt am 06.05.2026 um -4,53 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am heutigen Handelstag muss die Chevron Corporation Aktie bisher Verluste von -4,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chevron Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Chevron Corporation Aktie fällt am 06.05.2026 um -4,53 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    Chevron Corporation ist ein integrierter US-Energiekonzern (Up-, Mid-, Downstream) mit Fokus auf Öl, Gas, LNG und Raffinerieprodukten sowie Petrochemie. Starke Position in Nordamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Hauptkonkurrenten: ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, starke Bilanz, bedeutende LNG- und Permian-Basin-Positionen.

    Chevron Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 06.05.2026

    Mit einer Performance von -4,53 % musste die Chevron Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der Chevron Corporation Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Chevron Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,12 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Chevron Corporation Aktie damit um -3,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Chevron Corporation +25,18 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,24 % geändert.

    Chevron Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,87 %
    1 Monat -5,82 %
    3 Monate +7,12 %
    1 Jahr +36,30 %
    Stand: 06.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Chevron Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 311,93 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 06.05. - US Tech 100 stark +1,65 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    DAX-Rally treibt Börsen an: Deutsche Standardwerte überflügeln Wall Street


    Die Börsen zeigen heute klare Aufwärtstendenzen: Vor allem deutsche Standardwerte ziehen kräftig an, während Technologiewerte nur verhalten vom positiven Marktumfeld profitieren.

    Börsenstart USA - 06.05. - US Tech 100 stark +1,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Chevron Corporation

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,23 %. Shell notiert im Minus, mit -3,82 %. TotalEnergies notiert im Minus, mit -3,78 %. Exxon Mobil verliert -5,18 % ConocoPhillips notiert im Minus, mit -4,30 %.

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    Ob die Chevron Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Chevron Corporation

    -4,46 %
    -4,02 %
    -5,87 %
    +7,03 %
    +34,74 %
    +12,16 %
    +77,97 %
    +83,72 %
    +59,35 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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