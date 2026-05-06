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    JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für BMW schraubte er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) nach oben./edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 81,42EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 92,00, was eine Steigerung von +12,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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