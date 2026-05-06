JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 50,21EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 20:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

