JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Quartalsberichte der EU-Automobilhersteller hätten keine großen Überraschungen bereitgehalten, was zum Teil auf die zunehmend detaillierten Angaben bei den "pre-close calls" zurückzuführen sei, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:41 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 88,80EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 20:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00 € , was eine Steigerung von +47,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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