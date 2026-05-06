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    Verdi weitet Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf zwölf Länder aus

    Verdi weitet Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf zwölf Länder aus
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi weitet im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ihre Warnstreiks aus. Am Donnerstag sollen Beschäftigte an Standorten in zwölf Bundesländern zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen werden, wie Verdi mitteilte. Betroffen sind demnach Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen sowie Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern.

    Die Gewerkschaft verschärft damit den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde Mitte Mai. Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal Röckert erklärte, mit dem breiten Streikaufruf solle ein Signal an die Arbeitgeber gesendet werden, endlich ein Angebot vorzulegen. Bereits in der ersten Streikwoche hätten sich mehr als 10.000 Beschäftigte an Arbeitsniederlegungen beteiligt.

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    Am Mittwoch waren laut Verdi zudem rund 2.000 Beschäftigte bei einem gezielten Warnstreik in Technik-Bereichen im Süden und Westen Deutschlands im Ausstand.

    Einschränkungen zu erwarten

    Von den Warnstreiks könnten mehrere Bereiche des Telekom-Konzerns betroffen sein. Verdi zufolge ist mit Einschränkungen bei der Erreichbarkeit zu rechnen. Auch längere Wartezeiten bei Hotlines für Privat- und Geschäftskunden sowie Verzögerungen im technischen Support seien möglich. Zudem könnten vereinbarte Kundentermine kurzfristig entfallen.

    Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich.

    Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 tarifgebundenen Gesellschaften mit jeweils eigenen Tarifverträgen. Ein Großteil dieser Verträge lief bis Ende März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden.

    Die Deutsche Telekom hatte im Rahmen der Streikwoche Ende April mitgeteilt, man setze weiterhin auf eine konstruktive Lösung am Verhandlungstisch. Die dritte Tarifrunde ist für den 11. und 12. Mai 2026 angesetzt./lig/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 27,97 auf Tradegate (06. Mai 2026, 21:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,10 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +28,94 %/+50,43 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Deutsche Telekom: kurzfristig technische Signale (MACD/RSI) versus Skepsis, Unterstützung bei ~26–27€ und Risiko eines Abrutschens darunter. Diskussionen um Einfluss von Algos/Großanlegern, Sell‑in‑May‑Risiken, Bewertung und Fundamentaldaten (langfristig positiv) sowie Fusionsphantasien mit Aufwertungspotenzial (Ziel ~38€).
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