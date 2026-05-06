Devisen
Eurokurs hält höheres Niveau zum US-Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Signalen für eine Entspannung im Nahen Osten hat der Kurs des Euro am Mittwoch sein höheres Niveau im US-Handel in etwa gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1752 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1762 (Dienstag: 1,1686) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8501 (0,8557) Euro gekostet.
US-Präsident Donald Trump dringt im Konflikt mit dem Iran auf einen diplomatischen Durchbruch - und fährt dabei einen Schlingerkurs. Erst kündigte er überraschend an, den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen gegeben. Während des Stopps solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran unterzeichnet werden könne. Wenig später, in einem weiteren Post drohte Trump dem Iran aber erneut mit Militärschlägen, falls dieser den US-Vorschlägen nicht zustimme.
Der Markt interpretierte die Entwicklung als Deeskalationssignal. Der Euro profitierte von den deutlich gesunkenen Ölpreisen. Im Gegensatz zu den USA verfügen die europäischen Länder kaum über Ölvorkommen. Zudem wird Öl in Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar sinkt also bei fallenden Preisen. Allerdings hat sich der Euro seit Kriegsbeginn Ende Februar vergleichsweise stabil gehalten. Schließlich wird erwartet, dass die EZB bald die Leitzinsen anhebt. In den USA werden zunächst keine Leitzinsveränderungen erwartet.
Schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten belasteten. Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist im April weniger als erwartet gestiegen. Laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP stieg die Beschäftigtenzahl um 109.000. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 120.000 Stellen erwartet. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht./edh/jsl/he
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #19
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1716
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Vom März-Tief (1,1410) aus konnte sich der Kurs erneut stabilisieren und das Februartief anlaufen, wo sich seit Mitte April eine Pendelphase ausgebildet hat. Diese Marke stand auch in der vergangenen Woche im Mittelpunkt, wobei jeweilige Ausbruchsversuche zurückgewiesen wurden. Der Kurseinbruch zum Wochenschluss bestätigt stärkeren Widerstand in dieser Zone. Damit dürfte auch zum Wochenstart am Montag Druck auf den 1,17er-Bereich vorherrschen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1670 bis 1,1750
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1785 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1655 = Vorwochentief | 1,1575 | 1,1495
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag zeigen, ob die jüngste Korrekturtendenz wieder aufgenommen wird und der Markt in den unteren Bereich der übergeordneten Tradingrange (ca. 1,1450) zurückfällt. Auf der Gegenseite würde der 1,1700er-Bereich als Unterstützung wirken, was eine Stabilisierung in Richtung der 1,1800er-Zone fördern dürfte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1640 bis 1,1730 alternativ 1,1700 bis 1,1780
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart ringt der Kurs im Bereich der 200-Tage-Linie um Unterstützung. Mit Blick auf den Widerstand im 1,18er-Bereich könnte der Euro weiter nachgeben und noch auf einen Test des Januartiefs abzielen. Erst ein Ausbruch über 1,1850 dürfte den vorherrschenden Korrekturdruck abschwächen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1580 bis 1,1790
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte sich der Kurs am Januartief stützen und seine Schiebephase fortsetzen. Ein Bruch unter 1,1550 dürfte hingegen die Zone am 2022er Jahreshoch anvisieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1630 bis 1,1820 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Vom März-Tief (1,1410) aus hat sich der Kurs erneut stabilisiert und das Jahreshoch aus 2022 als Basis für eine Erholung genutzt, die sich in der vergangenen Woche über das Februartief fortgesetzt hat. Fehlende Anschlussdynamik führte jedoch zu einer Ermüdung im Bereich der 1,18er-Marke. Nach einem schwachen Wochenstart überwiegt eine Korrekturtendenz, die am heutigen Freitag noch unter das Vorwochentief brechen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1630 bis 1,1690
Nächste Widerstände: 1,1742 | 1,1830 | 1,1849 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1663 = Vorwochentief | 1,1575
Erfreulicherweise wird der EUR/USD immer weiter nach unten gedrückt: