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    AMS Osram erfüllt im ersten Quartal die eigenen Versprechen

    AMS Osram erfüllt im ersten Quartal die eigenen Versprechen
    Foto: ams OSRAM

    PREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Leuchten- und Sensorenhersteller AMS Osram hat im ersten Quartal 2026 wie erwartet weniger umgesetzt. Der Ausblick für das laufende Jahr bleibt unverändert gedämpft. Dafür scheint aber ein positiver Free Cashflow in Reichweite.

    Von Januar bis März gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent 796 Millionen Euro zurück. Damit liege man im oberen Bereich der Prognosespanne, betonten die Österreicher am Mittwochabend in einer Mitteilung. Neben dem Verkauf von zwei Geschäftseinheiten hätten vor allem auch saisonale Effekte zum Rückgang geführt.

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    Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) sank ebenfalls um 3 Prozent auf 131 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag mit 16,5 Prozent ganz leicht über dem Vorjahreswert. AMS Osram hatte einen Wert von "15 Prozent plus minus 1,5 Prozentpunkte" in Aussicht gestellt.

    Man habe erste Einsparungen aus dem Effizienz- und Transformationsprogramm realisiert, hieß es dazu. Deren Höhe wird aber nicht beziffert.

    Unter dem Strich resultierte ein bereinigter Reinverlust von 72 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 23 Millionen im entsprechenden Quartals des Vorjahres. Auf IFRS-Basis gab es sogar einen Verlust von 154 Millionen heraus.

    Positiver Cashflow ab 2027

    Die Nettoverschuldung blieb zum Quartalsende mit 1,071 Milliarden Euro weitgehend stabil. Gleichzeitig war die Cash-Generierung positiv: Der Free Cashflow betrug laut AMS Osram im ersten Quartal bei 37 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren 28 Millionen abgeflossen.

    Inklusive Desinvestitionen stellt AMS Osram für das Geschäftsjahr 2026 einen Free Cashflow von mehr als 300 Millionen Euro in Aussicht. Verkäufe von Firmenteilen ausgerechnet werde dieser aber "deutlich negativ" ausfallen. Im Jahr 2027 erwarte aber man eine Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow.

    Gedämpfte Erwartungen an 2026

    Für das laufende zweite Quartal stellt das Management einen Umsatz zwischen 725 und 825 Millionen Euro in Aussicht. In Sachen Profitabilität bleibt es bei jüngsten Aussagen: Die bereinigte Ebitda-Marge soll bei "15 Prozent plus minus 1,5 Prozentpunkte" liegen.

    Die Erwartungen für das gesamte Jahr bleiben unverändert, hieß es. Demnach soll der Umsatz wegen der Desinvestitionen und eines schwächeren US-Dollars moderat zurückgehen. Der bereinigte Ebitda werde durch verschiedene Einmaleffekte wie die Desinvestitionen und höhere Edelmetallpreise belastet./ra/AWP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,24 % und einem Kurs von 14,45 auf Tradegate (06. Mai 2026, 21:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um +13,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +56,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,6667CHF. Von den letzten 9 Analysten der ams-OSRAM Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von -26,20 %/-33,58 % bedeutet.




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