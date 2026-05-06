Verisk Analytics Aktienkurs sinkt weiter - 06.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verisk Analytics Aktie. Mit einer Performance von -5,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,31 %, geht es heute bei der Verisk Analytics Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verisk Analytics ist ein US-Daten- und Analyseanbieter für Versicherer, Energie- und Finanzbranche. Kernleistungen: Risiko- und Schadendaten, Pricing-Modelle, Betrugserkennung, regulatorische Reporting-Tools. Starke Marktstellung im US-Sachversicherungssegment. Wichtige Wettbewerber: Moody’s, S&P Global, LexisNexis Risk, Guidewire. USP: proprietäre Datensätze, tiefe Branchenintegration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Verisk Analytics mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,75 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verisk Analytics Aktie damit um -2,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verisk Analytics eine negative Entwicklung von -19,17 % erlebt.

Während Verisk Analytics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,08 %.

Verisk Analytics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,68 % 1 Monat -4,05 % 3 Monate -1,75 % 1 Jahr -40,89 %

Informationen zur Verisk Analytics Aktie

Stand: 06.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 131 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,26 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 06.05.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verisk Analytics

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,80 %. S&P Global notiert im Minus, mit -0,57 %.

Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.