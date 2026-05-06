Skeena Gold & Silver gibt die Konditionen für die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt, um eine frühere Projektfinanzierung zu refinanzieren und den teilweisen Rückkauf eines bestehenden Gold-Stream-Vertrags zu finanzieren

Vancouver, British Columbia (2. April 2026) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena Gold & Silver“, „Skeena“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction- ... -) gibt die Preisgestaltung für sein Angebot (das „Angebot“) von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 8,500 % bekannt, die 2031 fällig werden (die „Schuldverschreibungen“). Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den Freitag, den 10. April 2026, abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Dollarangaben ($) beziehen sich auf US-Dollar.

Die Schuldverschreibungen werden von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Eskay-Creek-Projekt vollständig und bedingungslos garantiert und durch ein vorrangiges Pfandrecht an bestimmten Vermögenswerten des Unternehmens und der Garantiegeber besichert, einschließlich Beteiligungen, der getrennten Konten (wie unten definiert) und Anteilen am Eskay-Creek-Projekt.

Skeena beabsichtigt, etwa 184 Millionen US-Dollar des Erlöses aus dem Angebot zur Finanzierung des „Stream Buy-Down“ (wie unten definiert) zu verwenden; schätzungsweise 94 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eines Zinsrücklagenkontos, das die ersten drei halbjährlichen Zinszahlungen enthält, die gemäß den Schuldverschreibungen fällig werden; und den verbleibenden Erlös zur Finanzierung eines Auszahlungskontos, dessen Mittel zur Weiterentwicklung des Eskay-Creek-Projekts, zur Begleichung bestimmter Gebühren und Aufwendungen sowie zur Aufstockung der Barmittel in der Bilanz von Skeena unter anderem für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.