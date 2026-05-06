🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSkeena Resources AktievorwärtsNachrichten zu Skeena Resources
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Skeena Gold & Silver gibt die Konditionen für die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt

    Skeena Gold & Silver gibt die Konditionen für die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Skeena Gold & Silver gibt die Konditionen für die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt, um eine frühere Projektfinanzierung zu refinanzieren und den teilweisen Rückkauf eines bestehenden Gold-Stream-Vertrags zu finanzieren

     

    Vancouver, British Columbia (2. April 2026) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena Gold & Silver“, „Skeena“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction- ... -) gibt die Preisgestaltung für sein Angebot (das „Angebot“) von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 8,500 % bekannt, die 2031 fällig werden (die „Schuldverschreibungen“). Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den Freitag, den 10. April 2026, abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Dollarangaben ($) beziehen sich auf US-Dollar.

     

    Die Schuldverschreibungen werden von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Eskay-Creek-Projekt vollständig und bedingungslos garantiert und durch ein vorrangiges Pfandrecht an bestimmten Vermögenswerten des Unternehmens und der Garantiegeber besichert, einschließlich Beteiligungen, der getrennten Konten (wie unten definiert) und Anteilen am Eskay-Creek-Projekt.

     

    Skeena beabsichtigt, etwa 184 Millionen US-Dollar des Erlöses aus dem Angebot zur Finanzierung des „Stream Buy-Down“ (wie unten definiert) zu verwenden; schätzungsweise 94 Millionen US-Dollar zur Finanzierung eines Zinsrücklagenkontos, das die ersten drei halbjährlichen Zinszahlungen enthält, die gemäß den Schuldverschreibungen fällig werden; und den verbleibenden Erlös zur Finanzierung eines Auszahlungskontos, dessen Mittel zur Weiterentwicklung des Eskay-Creek-Projekts, zur Begleichung bestimmter Gebühren und Aufwendungen sowie zur Aufstockung der Barmittel in der Bilanz von Skeena unter anderem für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.

    Seite 1 von 6 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Skeena Gold & Silver gibt die Konditionen für die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt Skeena Gold & Silver gibt die Konditionen für die Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen im Wert von 750 Millionen US-Dollar bekannt, um eine frühere Projektfinanzierung zu refinanzieren und den teilweisen Rückkauf eines bestehenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     