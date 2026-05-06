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    Aktien New York Schluss

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    Klare Gewinne dank Nahost-Hoffnung und KI-Euphorie

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt stieg wegen fallender Ölpreise und KI
    • ADP-Arbeitsmarktdaten zeigten kaum Einfluss auf Anleger
    • Dow kurz über 50.000, S&P Rekordhoch und Nasdaq stark
    Aktien New York Schluss - Klare Gewinne dank Nahost-Hoffnung und KI-Euphorie
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch an seine Vortagesrally angeknüpft. Deutlich fallende Ölpreise im Zuge weiterer Entspannungssignale im Nahost-Konflikt sowie eine erneut zunehmende KI-Euphorie weckten die Kauflaune der Anleger. Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP zeigten wenig Einfluss. Die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft stieg zum Vormonat, allerdings weniger deutlich als erwartet.

    Der Dow Jones Industrial stieg im späten Handel erstmals seit dem 12. Februar wieder über die stark beachtete Marke von 50.000 Punkten, konnte sich jedoch nicht darüber halten. Letztlich gewann der US-Leitindex 1,24 Prozent auf 49.910,59 Zähler. Der marktbreite S&P 500 , der erneut ein Rekordhoch erklomm, schloss mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 7.365,12 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Ende - ebenfalls mit einem weiteren Höchststand - um 2,08 Prozent auf 28.599,17 Punkte nach oben./edh/he





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