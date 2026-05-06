Gewinne dank Nahost-Hoffnung und KI-Euphorie

Aktiendepot – Update April 2026









Das zweite Quartal ist angebrochen – bei mir mit gemischten Gefühlen.

Nachfolgend gibt es das April-Update:





Dividendenübersicht





Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten vier Monate nach den letzten Zahlungseingängen für April:





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Zukäufe/Verkäufe 2026





Ende April gab es gleich drei Zukäufe:

4 weitere McDonald´s-Aktien sind im Depot gelandet zu einem Preis von je 250 € + 7,40 € Ordergebühren.

Direkt im Anschluss zogen weitere 15 Pernod Ricard-Anteile im Depot ein, jeweils zum Kaufpreis von 62,74 € + 11,01 € Ordergebühren (dank der französischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,40 %).

Zum Schluss machten es sich noch 24 zusätzliche Reckitt Benckiser in meinem Depot gemütlich, hier zum Preis von je 54,74 € + 8,18 € Ordergebühren.





Weitere Details, sowie die Übersicht über alle Zukäufe 2026 findet ihr in der nachfolgenden Übersicht:





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Wie eigentlich nicht üblich gab es im April zudem einen ersten Verkauf seit Veröffentlichung der regelmäßigen Depotupdates. Intel ist nach einem rasanten Kursanstieg aus dem Depot geflogen. Hierüber hatte ich bereits berichtet. Trotz Freude über einen dicken Gewinn zeigt sich dennoch mal wieder die Deutlichkeit der Problematik des Timings. Die Aktie stieg nach dem Verkauf unbeirrt weiter auf knapp 87 € (gestern). Über Sinn und Unsinn solcher extremen Kursexplosionen lässt sich sicherlich streiten, aber dass man solche Kursprognosen nicht verlässlich abgeben oder einschätzen kann, lässt sich jedenfalls nicht wegdiskutieren. In der Nachbetrachtung steht man dann natürlich recht schlecht da und es gibt sicherlich Stimmen wie „Gewinne laufen lassen“. Bei einem nicht getätigten Kauf und einem nachfolgenden (deutlichen) Rücksetzer würden dagegen viele wahrscheinlich argumentieren „Da hätte man aber besser mal Gewinne mitnehmen können.“ Einen Teilverkauf hatte ich nach kurzer Überlegung auch abgelehnt und wollte mich von allen Aktien von Intel trennen. Somit ist das Thema für mich jetzt auch durch. Jetzt heißt es Mund abwischen und weiter geht´s!









Strategiewechsel 2026/2027





Genau diese Problematik mit dem Timing – egal ob bei Kauf oder Verkauf – hat mich darin bestärkt, meine Strategie in meinem Hauptdepot (und auch in meinem Zweitdepot und im Depot meiner Frau) anzupassen. Hinzu kommen weitere Probleme wie Ordergebühren, Zeitaufwand und auch steuerliche Nachteile. All diese Probleme kann ich mit ETFs hervorragend umschiffen. Das Hauptaugenmerk bei mir liegt aber tatsächlich beim Thema Zeitaufwand! Ich verbringe zu viel Zeit an und mit der Börse und dem Thema Finanzen allgemein, ohne dass es mich eigentlich weiterbringt. Klar, es macht Spaß und ist auch ein Hobby, aber ich habe auch abseits der Börse viel zu tun und möchte auch dem ein oder anderen weiterem Hobby mehr Zeit widmen. Zudem interessiert sich innerhalb der Familie oder auch im Bekanntenkreis niemand für das Thema. Zu guter Letzt soll auch für die Zukunft alles weitestgehend sattelfest und einfach zu handhaben sein. Falls mit mir mal was sein sollte und ich nicht mehr in der Lage bin, die Depots weiterzuführen, soll im besten Fall einfach alles so weiterlaufen können. Meine Frau oder auch Tochter wären hiermit überfordert (oder würden einfach alles verkaufen).

Natürlich habe ich die Neuausrichtung auch bereits schriftlich fixiert. Dies sieht wie folgt aus:





•Das bestehende Aktiendepot wird bis Jahresende 2026 weiter ausgebaut um einen Gesamtinvestitionsbetrag von 100.000 € ab dem 01.01.2027 zu erreichen. Bei Bedarf und je nach Marktsituation erfolgen möglicherweise Verkäufe und Umschichtungen.

•Das Aktiendepot wird ab dem 01.01.2027 weitestgehend stillgelegt.

•Die Dividenden werden ab diesem Zeitpunkt in einen monatlichen Sparplan auf den ausschüttenden L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dis (WKN WELT0B) reinvestiert – mit monatlichen Beiträgen in Höhe von jeweils 400 €. Ein entsprechender Sparplan wird zum Jahresende 2026 angelegt.

•Zukünftig mögliche Dividendenüberschüsse oder neue Barmittel durch Einzahlungen können entweder für Einzelkäufe im Aktiendepot oder zur Erhöhung der monatlichen Sparrate des ETF-Sparplanes genutzt werden.

•Das Aktiendepot wird aktiv verwaltet, das ETF-Depot dagegen passiv: Verkäufe sind hier vorerst nicht geplant und erfolgen höchstens bei neuen Rekordständen oder nach sehr starken Kursanstiegen, mit dem Ziel die Anteile anschließend wieder günstiger zurückzukaufen.





Das Ziel besteht darin mit möglichst wenig Aufwand einerseits den Vermögensaufbau (kostengünstig) voranzutreiben und andererseits die regelmäßigen Ausschüttungen langfristig weiter zu steigern. Die ETF-Sparrate habe ich mit 400 € monatlich angesetzt. Im Optimalfall wird die Summe von 4.800 € auf Jahressicht vollständig aus den Dividendeneinnahmen des Aktiendepots gedeckt. Im ersten Jahr könnte es aber auch sein, dass hier noch ein kleiner Differenzbetrag offenbleibt. Das wird sich dann in der praktischen Umsetzung zeigen und ich werde hierzu die Entwicklungen in den monatlichen Updates präsentieren.









Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026





1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026

= 1.209,79 € / 4.300 € (= 28,13 %)

2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).

= 1,31 % / 5 % (= 26,2 %)





Euch allen einen schönen und möglichst sonnigen Wonnemonat Mai mit noch schöneren und strahlenden (Kurs-)Gewinnen!