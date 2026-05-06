JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach den Zahlen des Autokonzerns zum ersten Quartal habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 5 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 88,63EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
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