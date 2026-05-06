JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach den Zahlen des Autokonzerns zum ersten Quartal habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 5 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 88,63EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +24,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer