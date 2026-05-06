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    Green Bridge Metals verstärkt sein technisches und strategisches Team, während die Arbeitsprogramme 2026 voranschreiten

    Green Bridge Metals verstärkt sein technisches und strategisches Team, während die Arbeitsprogramme 2026 voranschreiten
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Das Unternehmen gibt zudem eine Verlängerung einer IR-Vereinbarung bekannt

     

    Vancouver, Kanada – 6. Mai 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Herr Justin Brown als Senior Geologist und Operations Manager, Herr Jay Robbie als Senior Geologist und Technical Advisor sowie Herr Sam Shahrokhi als Vice President of Corporate Development zum Unternehmen stoßen.

     

    Nachdem Green Bridge seine Projekte insbesondere in Minnesota vorantreibt, konzentriert sich das Unternehmen darauf, die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Kompetenzen zu gewinnen, um die Exploration, die technische Umsetzung und das langfristige Unternehmenswachstum zu unterstützen. Diese Ernennungen spiegeln die Ansicht von Green Bridge wider, dass starke Projekte am besten von starken Teams vorangetrieben werden und der Aufbau interner technischer und strategischer Kapazitäten ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung eines langfristigen Shareholder-Value ist.

     

    Herr Brown, der als Senior Geologist und Operations Manager zu Green Bridge stößt, ist ein in Minnesota zugelassener Professional Geologist (P.G.) und Certified Professional Geologist (CPG), zertifiziert durch das American Institute of Professional Geologists (AIPG), der über Erfahrung in den Bereichen Exploration, Hydrogeologie und geotechnische Projekte in Nordamerika verfügt. Er hat bei regionalen und nationalen Unternehmen gearbeitet, wo er zur Unterstützung des Projekterfolgs für Feldprogramme, die Interpretation des Untergrunds und die integrierte Datenanalyse verantwortlich zeichnete. Herr Brown ist in Duluth, Minnesota, ansässig und bringt sieben Jahre einschlägige regionale Erfahrung mit, einschließlich praktischer Kenntnisse des Duluth Complex und magmatischer Basismetallsysteme. Seine praktische, feldorientierte Herangehensweise an die Geowissenschaft wird die Explorationsaktivitäten von Green Bridge von der frühen Zielerstellung bis zur Durchführung unterstützen. Als in Minnesota ansässiger Geologe und Mitglied der örtlichen Gemeinschaft spiegelt Herr Brown zudem das Engagement des Unternehmens wider, lokales Fachwissen aufzubauen und regionale Talente als Teil seiner Projektentwicklungsstrategie in diesem Bundesstaat einzubinden.

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