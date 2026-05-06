BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1045 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den unerwartet guten Zahlen zum ersten Quartal sei der Profiküchen-Ausrüster auf dem richtigen Weg, die unveränderten Jahresziele zu erreichen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:21 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,03 % und einem Kurs von 657,5EUR auf Lang & Schwarz (06. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1045

Kursziel alt: 1035

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

