Die erste Anlaufstelle für Taiwans herausragende Leistungen in der Hardware-Fertigung

TAICHUNG, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bei der Beschaffung aus Taiwan ist der Standort der entscheidende strategische Vorteil. Lassen Sie sich nicht von kleineren, allgemeinen Messen täuschen, die in Stadtzentren wie Taipeh stattfinden. Um wirklich an die Quelle zu gelangen, müssen Sie dorthin gehen, wo die Produkte entstehen. Die TiTE x IHT (20.–22. Oktober 2026) in Taichung ist die unbestritten größte und bedeutendste Fachmesse der Metallindustrie auf der Insel. Diese Veranstaltung findet direkt im Herzen des taiwanesischen Clusters für Präzisionsfertigung statt und umfasst mehr als 1.000 Stände sowie über 500 führende Hersteller. Damit bietet sie eine Größenordnung und eine industrielle Tiefe, die keine andere Messe erreichen kann.

Warum globale Einkäufer die Taichung Source den städtischen Fachmessen vorziehen: