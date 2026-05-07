Bizcap führt Kreditlinie in Europa ein, um der wachsenden Nachfrage von KMU gerecht zu werden

Die Kreditlinie soll Unternehmen dabei unterstützen, ihren Cashflow zu steuern, saisonale Schwankungen auszugleichen und Wachstumschancen zu nutzen. Die neue Fazilität ermöglicht eine Einrichtung innerhalb von zwei bis drei Tagen, gefolgt von einem fortlaufenden Zugang zu Finanzmitteln nach Bedarf.

MÜNCHEN, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Europa können nun dank einer flexiblen Kreditlinie von Bizcap mit schneller Bearbeitung Finanzmittel in Höhe von bis zu 500.000 € in Anspruch nehmen.

Der Geschäftskredit von Bizcap bietet KMU eine flexiblere Finanzierungslösung als viele herkömmliche Kreditprodukte, mit flexiblen Inanspruchnahmen und Rückzahlungen, die auf den Cashflow des Unternehmens abgestimmt sind. Unternehmen zahlen nur für die Mittel, die sie tatsächlich in Anspruch nehmen, und sobald die Kreditlinie eingerichtet ist, können sie bei Bedarf auf Kapital zugreifen, ohne jedes Mal einen neuen Antrag stellen zu müssen.

Die Markteinführung erfolgt vor dem Hintergrund eines starken Einstiegs von Bizcap in Europa, nachdem das Unternehmen im Juli 2025 in Luxemburg startete und im Oktober 2025 seine Kreditvergabe auf Deutschland ausweitete , wo es bereits im ersten Monat der Kreditvergabe Finanzierungen in Höhe von mehr als 4 Millionen Euro ermöglichte. Bizcap hat Deutschland als seine bislang erfolgreichste internationale Expansion bezeichnet und dabei die hervorragende Produkt-Markt-Passung sowie die Wirksamkeit seiner partnerschaftsorientierten Strategie in Europa hervorgehoben.

„Europa hat positiv auf den schnellen, flexiblen und transparenten Finanzierungsansatz von Bizcap reagiert, und genau deshalb ist die Einführung dieser Kreditlinie von Bedeutung", sagte Laura Schlag, geschäftsführende Gesellschafterin von Bizcap Europe.

„Unsere ersten Erfolge in Luxemburg und Deutschland haben uns gezeigt, dass bei KMU eindeutig Bedarf an Finanzierungen besteht, die mit der Geschwindigkeit des Geschäftslebens Schritt halten. Mit unserer Kreditlinie können Unternehmen bei Bedarf auf Kapital zugreifen, nur den benötigten Betrag in Anspruch nehmen und die Kontrolle über ihren Cashflow behalten."

„Für viele KMU entsteht der Finanzierungsbedarf nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Er schwankt je nach Wareneinkäufen, Zahlungen an Lieferanten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerverpflichtungen und Wachstumschancen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dieser Realität mit Flexibilität, Schnelligkeit und Transparenz gerecht zu werden."