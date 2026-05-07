Blue Cap AG übernimmt Janoschka AG – Prognose angepasst
Mit einem strategischen Zukauf stellt Blue Cap die Weichen für kräftiges Wachstum: Die vollständige Übernahme der Janoschka AG soll Umsatz und Ertragskraft spürbar erhöhen.
Foto: Blue Cap AG
- Die Blue Cap AG hat die Janoschka AG vollständig übernommen und einen Kaufvertrag mit den Gründern und Süd Beteiligungen GmbH abgeschlossen.
- Der Kaufpreis ist in drei gleich große Zahlungen aufgeteilt, wobei zwei Zahlungen an die Erreichung bestimmter Erfolgsziele in 2026 und 2027 gekoppelt sind.
- Janoschka ist ein Anbieter im Bereich Verpackungsdruck mit rund 1.500 Mitarbeitenden, Produktionsstätten in 12 Ländern und einem Umsatz von ca. 90 Mio. EUR im Jahr 2025.
- Der Vollzug der Transaktion ist noch an Bedingungen geknüpft, darunter die Anpassung der Konsortialfinanzierung und behördliche Zustimmungen.
- Nach Abschluss der Übernahme wird Janoschka vollkonsolidiert und soll den Umsatz des Blue Cap-Konzerns 2026 auf 170–190 Mio. EUR steigern, mit einer EBITDA-Marge von 7,5–8,5 %.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde aufgrund der Transaktion angepasst, wobei der Umsatz im neuen Zielbereich deutlich höher liegt als zuvor (120–140 Mio. EUR).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Blue Cap ist am 13.05.2026.
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