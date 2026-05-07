🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBlue Cap AktievorwärtsNachrichten zu Blue Cap
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Blue Cap AG stärkt Portfolio durch Janoschka-Übernahme

    Blue Cap setzt auf Wachstum: Mit der geplanten Übernahme der weltweit aktiven Janoschka AG stärkt die Gruppe ihr Portfolio im zukunftsträchtigen Markt für hochwertige Verpackungslösungen.

    Blue Cap AG stärkt Portfolio durch Janoschka-Übernahme
    Foto: Blue Cap AG
    • Blue Cap AG hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Aktien an der Janoschka AG und deren Tochtergesellschaften abgeschlossen.
    • Janoschka ist ein weltweit tätiger Anbieter für integrierte Prepress-Lösungen in der Verpackungsindustrie mit rund 1.500 Mitarbeitenden und einem Umsatz von ca. 90 Mio. EUR im Jahr 2025.
    • Das Unternehmen deckt die gesamte Prepress-Wertschöpfungskette ab, von Verpackungsentwicklung bis Werkzeugherstellung, und bedient Kunden im FMCG-Bereich sowie Sicherheitsdruck und Dekor.
    • Die Akquisition soll das Portfolio von Blue Cap erweitern, das in attraktiven Märkten mit Fokus auf flexible Verpackungen und hoher Qualität tätig ist.
    • Die Transaktion ist noch nicht vollzogen und unterliegt Bedingungen wie der Anpassung der Finanzierung und behördlichen Zustimmungen; nach Abschluss wird Janoschka vollkonsolidiert.
    • Für 2026 rechnet Blue Cap nach Vollzug der Akquisition mit einem Umsatz von 170–190 Mio. EUR und einer Adjusted EBITDA-Marge von 7,5–8,5 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Blue Cap ist am 13.05.2026.


    Blue Cap

    +0,27 %
    +4,60 %
    +7,45 %
    +4,17 %
    +14,33 %
    -17,04 %
    -30,56 %
    +266,00 %
    +625,31 %
    ISIN:DE000A0JM2M1WKN:A0JM2M
    Blue Cap direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Blue Cap AG stärkt Portfolio durch Janoschka-Übernahme Blue Cap setzt auf Wachstum: Mit der geplanten Übernahme der weltweit aktiven Janoschka AG stärkt die Gruppe ihr Portfolio im zukunftsträchtigen Markt für hochwertige Verpackungslösungen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     