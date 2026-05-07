Blue Cap AG stärkt Portfolio durch Janoschka-Übernahme
Blue Cap setzt auf Wachstum: Mit der geplanten Übernahme der weltweit aktiven Janoschka AG stärkt die Gruppe ihr Portfolio im zukunftsträchtigen Markt für hochwertige Verpackungslösungen.
Foto: Blue Cap AG
- Blue Cap AG hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Aktien an der Janoschka AG und deren Tochtergesellschaften abgeschlossen.
- Janoschka ist ein weltweit tätiger Anbieter für integrierte Prepress-Lösungen in der Verpackungsindustrie mit rund 1.500 Mitarbeitenden und einem Umsatz von ca. 90 Mio. EUR im Jahr 2025.
- Das Unternehmen deckt die gesamte Prepress-Wertschöpfungskette ab, von Verpackungsentwicklung bis Werkzeugherstellung, und bedient Kunden im FMCG-Bereich sowie Sicherheitsdruck und Dekor.
- Die Akquisition soll das Portfolio von Blue Cap erweitern, das in attraktiven Märkten mit Fokus auf flexible Verpackungen und hoher Qualität tätig ist.
- Die Transaktion ist noch nicht vollzogen und unterliegt Bedingungen wie der Anpassung der Finanzierung und behördlichen Zustimmungen; nach Abschluss wird Janoschka vollkonsolidiert.
- Für 2026 rechnet Blue Cap nach Vollzug der Akquisition mit einem Umsatz von 170–190 Mio. EUR und einer Adjusted EBITDA-Marge von 7,5–8,5 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Blue Cap ist am 13.05.2026.
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