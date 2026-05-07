Nach der Kursrally bei Ballard Power und Nel ASA - Folgt nun der Befreiungsschlag für HPQ Silicon?

Die Welt der erneuerbaren Energien und modernen Speichermedien ist wieder in Bewegung geraten und versetzt Anleger in helle Aufregung. Während Unternehmen wie Ballard Power und Nel ASA bereits mit beeindruckenden Kurssprüngen und positiven …



