Alarm bei BioNTech! Milliarden bei Hensoldt! Kaufchance bei North Arrow Minerals!
"Erst kaufen, dann killen", so reagierte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer auf die geplanten Standortschließungen von BioNTech. Denn in diesem Rahmen sollen praktisch alle Standorte der erst kürzlich übernommenen CureVac wegfallen. Auch ein …
Foto: esg-aktien.de
"Erst kaufen, dann killen", so reagierte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer auf die geplanten Standortschließungen von BioNTech. Denn in diesem Rahmen sollen praktisch alle Standorte der erst kürzlich übernommenen CureVac wegfallen. Auch ein CureVac-Gründer erhebt schwere Vorwürfe und die BioNTech-Aktie fällt. Die Chance auf steigende Kurse gibt es derzeit bei einer Gold-Perle. Während der Goldpreis weiter konsolidiert, gibt es gute Gründe für ein Investment in North Arrow Minerals. Das Unternehmen hat sich neu positioniert und konzentriert sich auf ein interessantes Gold-Projekt. Wenige Kilometer entfernt befindet sich die multimillionen-Unzen-starke Harmony Gold Kalgold-Tagebaumine. Die Aktie von Hensoldt hat sich im laufenden Jahr besser entwickelt als die Wertpapiere der Branchenkollegen Rheinmetall und Renk. Gestern zeigte sich, dass es dafür durchaus gute Gründe gibt. Jetzt also kaufen?
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