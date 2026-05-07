Alarm bei BioNTech! Milliarden bei Hensoldt! Kaufchance bei North Arrow Minerals! "Erst kaufen, dann killen", so reagierte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer auf die geplanten Standortschließungen von BioNTech. Denn in diesem Rahmen sollen praktisch alle Standorte der erst kürzlich übernommenen CureVac wegfallen. Auch ein …



