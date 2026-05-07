Drohnenspezialist mit spannenden Insides! Volatus Aerospace Aktie mit fast 50 % Kurspotenzial!
Drohnen entwickeln sich zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte im Technologiesektor. Sowohl militärische als auch zivile Anwendungen treiben die Nachfrage nachhaltig an. Eines der heißesten Pure-Plays an der Börse ist Volatus Aerospace. Nach …
Foto: esg-aktien.de
Drohnen entwickeln sich zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte im Technologiesektor. Sowohl militärische als auch zivile Anwendungen treiben die Nachfrage nachhaltig an. Eines der heißesten Pure-Plays an der Börse ist Volatus Aerospace. Nach einem Kursfeuerwerk in 2025 ist es im laufenden Jahr etwas ruhiger geworden. Dies kann Anlegern eine spannende Einstiegschance bieten. Denn strategisch und operativ tut sich bei den Kanadiern viel. Davon kann man sich in einer ausführlichen Reportage überzeugen. Wer dem Management zuhört, versteht, warum die Analysten von Canaccord fast 50 % Kurspotenzial sehen. Sie trauen Volatus schon in wenigen Jahren deutlich mehr als 100 Mio. CAD Jahresumsatz zu.
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