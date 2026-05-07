🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolatus Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu Volatus Aerospace
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drohnenspezialist mit spannenden Insides! Volatus Aerospace Aktie mit fast 50 % Kurspotenzial!

    Drohnen entwickeln sich zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte im Technologiesektor. Sowohl militärische als auch zivile Anwendungen treiben die Nachfrage nachhaltig an. Eines der heißesten Pure-Plays an der Börse ist Volatus Aerospace. Nach …

    Drohnenspezialist mit spannenden Insides! Volatus Aerospace Aktie mit fast 50 % Kurspotenzial!
    Foto: esg-aktien.de
    Drohnen entwickeln sich zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte im Technologiesektor. Sowohl militärische als auch zivile Anwendungen treiben die Nachfrage nachhaltig an. Eines der heißesten Pure-Plays an der Börse ist Volatus Aerospace. Nach einem Kursfeuerwerk in 2025 ist es im laufenden Jahr etwas ruhiger geworden. Dies kann Anlegern eine spannende Einstiegschance bieten. Denn strategisch und operativ tut sich bei den Kanadiern viel. Davon kann man sich in einer ausführlichen Reportage überzeugen. Wer dem Management zuhört, versteht, warum die Analysten von Canaccord fast 50 % Kurspotenzial sehen. Sie trauen Volatus schon in wenigen Jahren deutlich mehr als 100 Mio. CAD Jahresumsatz zu.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Drohnenspezialist mit spannenden Insides! Volatus Aerospace Aktie mit fast 50 % Kurspotenzial! Drohnen entwickeln sich zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte im Technologiesektor. Sowohl militärische als auch zivile Anwendungen treiben die Nachfrage nachhaltig an. Eines der heißesten Pure-Plays an der Börse ist Volatus Aerospace. Nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     