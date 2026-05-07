Drohnenspezialist mit spannenden Insides! Volatus Aerospace Aktie mit fast 50 % Kurspotenzial! Drohnen entwickeln sich zu einem der dynamischsten Wachstumsmärkte im Technologiesektor. Sowohl militärische als auch zivile Anwendungen treiben die Nachfrage nachhaltig an. Eines der heißesten Pure-Plays an der Börse ist Volatus Aerospace. Nach …



