Einigung
EU will KI für Missbrauch-Deepfakes verbieten
Für Sie zusammengefasst
- Verbot von missbräuchlichen sexualisierten Deepfakes
- EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigten auf Anpassung
- Zyprische Ratspräsidentschaft meldete Einigung
Foto: Siarhei - 356130783
BRÜSSEL (dpa-AFX) - KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes, wie die zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./tre/DP/zb
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