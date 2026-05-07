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    Witkoff und Umjerow treffen sich noch diese Woche in Miami

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Sondergesandter trifft Umjerow in Miami
    • Umjerow reist nach Miami und fehlt dem Parlament
    • Trump und Putin sprachen über Feuerpause am 9 Mai
    Witkoff und Umjerow treffen sich noch diese Woche in Miami
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff wird sich US-Regierungsquellen zufolge noch in dieser Woche mit dem Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, treffen. Umjerow solle dafür nach Miami reisen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Weißen Haus. Über die geplanten Gesprächsinhalte sowie den Zeitpunkt des Treffens wurde nichts bekannt. Aus der Ukraine gab es zunächst nur den Hinweis, dass Umjerow nicht an einem Untersuchungsausschuss vor dem Parlament in Kiew teilnehmen könne, da er auf Auslandsreise sei.

    Ende April hatte US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe zu den Feierlichkeiten am 9. Mai gesprochen. Später verkündete das russische Verteidigungsministerium eine zweitägige Feuerpause, die in der Nacht zum Freitag in Kraft treten soll. Kiew beantwortete dies mit dem Vorschlag, die Waffen bereits ab dem 6. Mai schweigen zu lassen. Moskau hat diese Offerte bislang ignoriert./ngu/DP/zb





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