LONDON (dpa-AFX) - Bei einem Superwahltag in Großbritannien werden an diesem Donnerstag neue Regionalparlamente in Schottland und Wales gewählt. Im größten Landesteil England werden auf kommunaler Ebene Tausende Bezirksrats- und etliche Bürgermeisterposten in Metropolregionen neu besetzt.

Für die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer dürften die Wahlen nach einhelliger Meinung von Experten desaströs verlaufen. Das liegt teils an schlechten Umfragewerten, aber auch daran, dass vorwiegend in Labour-Hochburgen gewählt wird, wo die britischen Sozialdemokraten viel zu verlieren haben, wie etwa in London und dem Nordwesten des Landes.