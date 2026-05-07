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    Superwahltag in Großbritannien

    Für Sie zusammengefasst
    • Superwahltag in Großbritannien mit Regionalwahlen
    • Labour drohen Verluste in Hochburgen und London
    • Reform UK, Grüne und Unabhängigkeitsparteien im Aufwind
    Superwahltag in Großbritannien
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Bei einem Superwahltag in Großbritannien werden an diesem Donnerstag neue Regionalparlamente in Schottland und Wales gewählt. Im größten Landesteil England werden auf kommunaler Ebene Tausende Bezirksrats- und etliche Bürgermeisterposten in Metropolregionen neu besetzt.

    Für die regierende Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer dürften die Wahlen nach einhelliger Meinung von Experten desaströs verlaufen. Das liegt teils an schlechten Umfragewerten, aber auch daran, dass vorwiegend in Labour-Hochburgen gewählt wird, wo die britischen Sozialdemokraten viel zu verlieren haben, wie etwa in London und dem Nordwesten des Landes.

    Für den politisch schwer angeschlagenen Regierungschef könnten sich die Wahlen als schicksalhaft erweisen. Längst wird spekuliert, seine Partei könnte den innenpolitisch weitgehend glücklosen Premier aus dem Amt drängen.

    Profitieren dürften Rechtspopulisten und Grüne

    Doch auch die konservative Oppositionspartei steuert auf ein schlechtes Wahlergebnis zu. Profitieren dürften hingegen in die Rechtspopulisten von Reform UK des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage und die britischen Grünen. In Schottland und Wales haben die Unabhängigkeitsparteien SNP und Plaid Cymru Aufwind.

    In Wales muss Labour nicht nur um seine jahrzehntelange Dominanz fürchten, sondern droht, auf den dritten Platz nach Plaid Cymru und Reform UK zu rutschen. Damit könnten erstmals in der Geschichte des Landes alle drei selbstverwalteten Regionen (Schottland, Wales und Nordirland) von Unabhängigkeitsparteien geführt werden./cmy/DP/jha






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