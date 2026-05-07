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    ROUNDUP

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    KI-Firma Anthropic holt sich Rechenleistung vom Rivalen Musk

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic nutzt SpaceX-Rechenzentrum Colossus 1
    • Vorher attackiert, jetzt beeindruckt von Anthropic
    • Anthropic löste Pentagon-Konflikt wegen Militärnutzung aus
    ROUNDUP - KI-Firma Anthropic holt sich Rechenleistung vom Rivalen Musk
    Foto: NVIDIA Corporation

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Im Wettlauf der Entwickler Künstlicher Intelligenz gibt es eine ungewöhnliche Kooperation zwischen zwei Rivalen. Die KI-Firma Anthropic bekommt dringend benötigte Rechenleistung aus einem riesigen Rechenzentrum von Elon Musk. Was die Partnerschaft überraschend macht: Anthropic ist ein direkter Konkurrent von Musks KI-Entwickler xAI und der Tech-Milliardär verriss den Rivalen noch vor wenigen Monaten als "menschenfeindlich".

    Anthropic teilte mit, man werde die gesamte Kapazität des Rechenzentrums Colossus 1 von Musks Raumfahrtfirma SpaceX nutzen, in die inzwischen xAI eingebracht wurde. Das bedeute Zugang zu mehr als 220.000 KI-Chips von Nvidia , dem führenden Anbieter von Halbleitern für Künstliche Intelligenz. Anthropic-Chef Dario Amodei sagte, die Firma versuche, den Nutzern so schnell wie möglich mehr Rechenleistung zu bieten.

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    Musks KI-Firma geht in SpaceX auf

    Musk kündigte zudem an, dass xAI als eigenständiges Unternehmen aufgelöst werden solle und künftig unter dem Namen SpaceXAI KI-Produkte direkt von SpaceX geben werde.

    Bei xAI wurde der Chatbot Grok entwickelt, der mit Anthropics KI-Software Claude konkurriert. Beide Unternehmen wiederum sind Rivalen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, mit dem Musk seit Jahren eine eskalierende Fehde führt. Aktuell läuft ein Gerichtsprozess, in dem Musk erreichen will, dass OpenAI-Chef Sam Altman seinen Posten verliert und die Struktur des Konkurrenten geändert wird.

    Musk inzwischen "beeindruckt"

    Auch Anthropic wurde von Musk jüngst angegriffen. So behauptete er auf seiner Online-Plattform X im Februar, die KI von Anthropic hasse Weiße, Heterosexuelle und Männer. Das sei "menschenfeindlich und böse".

    Jetzt schlug Musk ganz andere Töne an. Er habe vergangene Woche viel Zeit mit Spitzenmitarbeitern des Anthropic-Teams verbracht, um sich darüber zu informieren, wie sie dafür sorgten, dass Claude gut für die Menschheit sei. Dabei sei er "beeindruckt" worden. Deshalb sei er damit einverstanden gewesen, Colossus 1 an Anthropic zu vermieten - während die eigene KI-Entwicklung inzwischen in das nächste Rechenzentrum Colossus 2 gewandert sei.

    Rechenzentren im All

    Von SpaceX hieß es auch, Anthropic habe Interesse an einer Zusammenarbeit beim Vorhaben, Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Weltall aufzubauen. Musk argumentiert, dass wegen Engpässen unter anderem bei der Energie genügend Computerleistung für künftige KI-Anwendungen nur in der Umlaufbahn platziert werden kann. Allerdings gibt es Zweifel daran, ob eine solche Idee rentabel umsetzbar ist.

    Anthropic zwischen Pentagon und Mythos

    Anthropic stand in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Die Firma riskierte einen Konflikt mit der US-Regierung, da sie trotz massiven Drucks darauf bestand, dass ihre KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen. Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko, was den Einsatz von Software des Unternehmens in Regierungsbehörden schwer beeinträchtigen kann. Die Firma klagt dagegen.

    Zuletzt demonstrierte Anthropic aber, wie wichtig Technologie des Unternehmens für die US-Regierung ist. Ein neues Anthropic-Modell mit dem Namen Claude Mythos Preview findet zum Teil seit Jahrzehnten unentdeckt gebliebene Schwachstellen in verschiedener Software. In den falschen Händen wäre es damit eine gefährliche Cyberwaffe - und könnte zugleich der US-Regierung einen Vorteil geben, eigene Programme zu härten und potenzielle Schwachstellen für Spionage im Ausland auszunutzen. Anthropic hat keine Pläne, Mythos Preview öffentlich zu machen./so/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 207,8 auf Nasdaq (07. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,28 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +5,86 %/+44,35 % bedeutet.




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