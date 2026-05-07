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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 7. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • DEU Vonovia Q1-Zahlen mit Analystenkonferenz
    • 10:00 DEU Allianz Hauptversammlung in Frankfurt
    • 14:30 USA Lohnstückkosten und Erstanträge
    TAGESVORSCHAU - Termine am 7. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Aumovio, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen (9.00 Call)
    07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen (9.00 Call)
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: GFT, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen
    07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen (9.45 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Argenx, Q1-Zahlen
    07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen
    07:00 FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz
    07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen
    07:15 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (9.00 Call)
    07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk) 07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (13.00 Call)
    07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen
    07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen
    07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen
    07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen
    08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz
    08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz
    08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen
    10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung
    10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung
    10:00 DEU: R. Stahl, Q1-Zahlen
    10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung
    10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover
    10:30 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg
    10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung
    10:30 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Gasag, Jahres-Pk, Berlin
    11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk (digital), Künzelsau 12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung
    12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung
    12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung
    13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen
    14:00 USA: UPS, Hauptversammlung
    14:00 USA: Citigroup Inc, Investor Day
    15:00 FRA: Schneider Electric, Hauptversammlung
    15:00 USA: GE Healthcare, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Airbus Auslieferungen/Aufträge 4/26
    17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen
    18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Airbnb, Q1-Zahlen
    22:00 USA: News Corp, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Expedia Group, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Vincorion, Q1-Zahlen
    DEU: KfW, Q1-Zahlen
    PRT: EDP, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/26
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 3/26
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 4/26
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 4/26
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/26
    12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/26
    14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Bauinvestitionen 3/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog» u.a. mit Bundesbank-Vorstand Michael Theurer und dem Bafin-Exekutivdirektor Bankenaufsicht Nicolas Speer

    09:00 DEU: Konferenz der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Thema «European Financial Integration» mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und EU-Finanzkommissarin Maria Luís Albuquerque

    09:00 DEU: IHK-Tag zum Thema «Wie wird Wirtschaft(en) in Deutschland einfacher?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin

    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange, Karlsruhe

    11:00 DEU: 76. Übersee-Tag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg

    14:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie mit Reden von Bundesbauministerin Verena Hubertz, Verkehrsminister Patrick Schnieder, Finanzminister Lars Klingbeil und Digitalminister Karsten Wildberger + 13.30 Statement des neuen Bauindustrie-Präsidenten

    15:00 DEU: Pk Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung

    PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

    USA/ITA: US-Außenminister Marco Rubio in Italien und im Vatikan

    USA: US-Präsident Trump empfängt Brasiliens Präsident Lula

    GBR: Wahltag in Großbritannien - entscheidende Stunden für Premierminister Keir Starmer °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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