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    AdTech-Unternehmen

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    AppLovin knallt nach Zahlen auf 523$ hoch – doch dann passiert das!

    AppLovin übertrifft die Erwartungen bei Umsatz, Gewinn und Marge. Nach dem schwachen Jahresstart wittern Anleger die Wende. Die Aktie explodiert nachbörslich zunächst, gibt dann alle Gewinne ab und steht nun im Minus.

    AdTech-Unternehmen - AppLovin knallt nach Zahlen auf 523$ hoch – doch dann passiert das!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kletterte um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Bereinigt verdiente AppLovin 3,56 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut FactSet nur mit 1,77 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,49 US-Dollar je Aktie gerechnet.

    Noch stärker wirkt die operative Marge: Das bereinigte EBITDA stieg um 66 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar, die Marge lag bei 85 Prozent.

    Genau hier liegt der eigentliche Kurstreiber. AppLovin zeigt, dass seine KI-basierte Werbeplattform weiter hochprofitabel wächst. Für das laufende zweite Quartal stellt das Unternehmen 1,92 bis 1,95 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Das bereinigte Ebitda soll 1,62 bis 1,65 Milliarden US-Dollar erreichen.

    Auch die Aktionäre bekommen ein positives Signal: Im Quartal kaufte AppLovin 2,2 Millionen eigene Aktien für 1 Milliarde US-Dollar zurück.

    Nachbörslich legte die Aktie an der Nasdaq eine wahre Achterbahnfahrt hin: Zeitweise stieg sie um rund 12 Prozent auf 523 US-Dollar, brach dann aber wieder auf 447 US-Dollar ein, erholte sich dann wieder auf 500 US-Dollar und notiert aktuell leicht im Minus bei 467,18 US-Dollar je Anteilschein (Stand: 06:55 Uhr MESZ).

    Ganz frei von Schatten ist die Story aber nicht. Die Aktie hatte das erste Quartal mit einem Minus von 44 Prozent beendet, dem stärksten Rückgang im S&P 500. Seit Jahresbeginn lag sie bis Mittwoch 30,4 Prozent im Minus, auf 12 Monate aber noch 54,5 Prozent im Plus. Berichte über eine SEC-Untersuchung und Shortseller-Attacken hatten das Vertrauen belastet.

    Die neuen Zahlen liefern nun das, was Anleger sehen wollten: Wachstum, Marge, Ausblick und Rückkäufe. Für AppLovin könnte das der Moment sein, an dem aus Skepsis wieder Fantasie wird.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 468,8USD auf Nasdaq (07. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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