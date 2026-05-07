AppLovin knallt nach Zahlen auf 523$ hoch – doch dann passiert das!

Noch stärker wirkt die operative Marge: Das bereinigte EBITDA stieg um 66 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar, die Marge lag bei 85 Prozent.

Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 kletterte um 59 Prozent auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Bereinigt verdiente AppLovin 3,56 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut FactSet nur mit 1,77 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,49 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Genau hier liegt der eigentliche Kurstreiber. AppLovin zeigt, dass seine KI-basierte Werbeplattform weiter hochprofitabel wächst. Für das laufende zweite Quartal stellt das Unternehmen 1,92 bis 1,95 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Das bereinigte Ebitda soll 1,62 bis 1,65 Milliarden US-Dollar erreichen.

Auch die Aktionäre bekommen ein positives Signal: Im Quartal kaufte AppLovin 2,2 Millionen eigene Aktien für 1 Milliarde US-Dollar zurück.

Nachbörslich legte die Aktie an der Nasdaq eine wahre Achterbahnfahrt hin: Zeitweise stieg sie um rund 12 Prozent auf 523 US-Dollar, brach dann aber wieder auf 447 US-Dollar ein, erholte sich dann wieder auf 500 US-Dollar und notiert aktuell leicht im Minus bei 467,18 US-Dollar je Anteilschein (Stand: 06:55 Uhr MESZ).

Ganz frei von Schatten ist die Story aber nicht. Die Aktie hatte das erste Quartal mit einem Minus von 44 Prozent beendet, dem stärksten Rückgang im S&P 500. Seit Jahresbeginn lag sie bis Mittwoch 30,4 Prozent im Minus, auf 12 Monate aber noch 54,5 Prozent im Plus. Berichte über eine SEC-Untersuchung und Shortseller-Attacken hatten das Vertrauen belastet.

Die neuen Zahlen liefern nun das, was Anleger sehen wollten: Wachstum, Marge, Ausblick und Rückkäufe. Für AppLovin könnte das der Moment sein, an dem aus Skepsis wieder Fantasie wird.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 468,8USD auf Nasdaq (07. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!