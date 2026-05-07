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    Brent Öl vor Neubewertung

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    Diese Ölpreis-Prognose alarmiert Anleger: Droht Brent jetzt der 40 %-Crash?

    Die sich anbahnende Entspannung im Iran-Krieg ließ die Ölpreise dramatisch einbrechen. So rauschte unter anderem Brent Öl auf knapp 100 US-Dollar. Droht Brent jetzt der 40 %-Crash oder kommt es einmal mehr anders?

    Für Sie zusammengefasst
    Brent Öl vor Neubewertung - Diese Ölpreis-Prognose alarmiert Anleger: Droht Brent jetzt der 40 %-Crash?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Ölpreisentwicklung – Brent Öl bricht massiv ein

    Gewaltige Verwerfungen dominieren das Handelsgeschehen am Ölmarkt. Musste man zu Wochenbeginn noch über einen Brent Ölpreis von 115 US-Dollar diskutieren, rückten am Mittwoch die 100 US-Dollar in den Fokus des Marktes. Der Ölmarkt richtet sich offenkundig auf eine nachhaltige Entspannung – womöglich auch eine Beilegung des Iran-Kriegs – ein. Die Risikoaufschläge für Brent Öl und WTI Öl schmolzen gestern zumindest wie der sprichwörtliche Schnee in der Mai-Sonne. Und mit den rückläufigen Ölpreisen kehrte „das Leben“ in die Edelmetalle zurück. Gold und Silber haussierten. Dax, Dow Jones, Nasdaq 100 & Co. taten es den Edelmetallen gleich. Besondere Spannung verspricht allerdings die aktuelle Konstellation bei Kupfer. 

    Die Gründe sind schnell benannt. Die sinkenden Ölpreise wirkten sich auf die Anleiherenditen aus. So kippten unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder unter die 4,4 Prozent. Und auch der US-Dollar geriet ins Schwimmen. Der wichtige US-Dollar-Index tauchte unter die 98er Marke ab und verlor damit bis auf Weiteres den Kontakt zur außerordentlich wichtigen Marke von 100 Punkten. Somit bahnt sich eine neue Dollar-Schwäche an. Über Brent zogen hingegen dunkle Wolken auf. Der Ölpreis scheint vor einer kompletten Neubewertung zu stehen. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Brent Öl während des Iran-Kriegs an diesem vermeintlichen Wendepunkt steht. 

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    Steht Brent Öl vor einer Neubewertung? Oder doch nicht?

    Der Ölpreis bzw. der ganze Ölmarkt könnten vor einer Neubewertung stehen. Sollten sich die Anzeichen verdichten und sich die Lage nachhaltig entspannen, können sich die Ölpreise sehr wahrscheinlich nicht auf diesen exponierten Niveaus halten. Der gestrige Mittwochshandel gab hierzu einen ersten Vorgeschmack. Für Brent Öl könnte es knüppeldick kommen. Selbst eine Rücknahme der kompletten Risikoaufschläge ist nicht kategorisch auszuschließen. Mit anderen Worten: Brent Öl könnte über kurz oder lang auf 70 US-Dollar zurückfallen – dem Vorkriegsniveau im Februrar. Das wäre ausgehend von den 115 US-Dollar ein Preisrückgang um fast 40 Prozent. 

    Bereits Mitte April wähnte man den Ölpreis an einem vermeintlichen Wendepunkt. Die USA und der Iran einigten sich damals einige Tage zuvor auf eine Waffenruhe. Die Ölpreise gerieten unter Druck. Brent Öl brach temporär auf unter 90 US-Dollar ein. Was danach kam, ist bekannt. Die Waffenruhe war fragil. Die Preise stiegen wieder kräftig an. 

    Fazit - Droht Brent jetzt der 40 %-Crash?

    Die aktuelle Situation ist noch mit größter Vorsicht zu genießen. Ein 40 %-Crash ist als mögliches Szenario genauso im Rennen, wie ein erneutes Anlaufen der 115 US-Dollar, sollte eine signifikante Entspannung ausbleiben. Selbst das zuletzt an dieser Stelle noch thematisierte Rallye-Szenario für Brent in Richtung 145 US-Dollar bis 160 US-Dollar ist noch nicht endgültig vom Tisch. Kurzum. Nachrichten machen aktuell den Ölpreis. Fundamentaldaten spielen hier nur eine untergeordnete Rolle. Die Stimmung kann jederzeit in jedwede Richtung kippen - dessen sollte sich jeder bewusst sein. 

    Besonderen Fokus sollte man zudem auf die Kursentwicklungen der Ölproduzenten richten. Kippen die Aktien von Exxon Mobil, Chevron, BP oder Shell nach unten, wäre das ein weiteres Indiz dafür, dass sich der Wind am Ölmarkt dreht.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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