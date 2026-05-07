Sieben Milliarden für Aufstocker

BERLIN (dpa-AFX) - Der Staat hat sogenannte Aufstocker im vergangenen Jahr mit knapp sieben Milliarden Euro unterstützt. Dies geht aus der Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Cem Ince hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Geld ging an rund 810.000 Erwerbstätige, die so wenig verdienten, dass sie zusätzlich Anspruch auf Unterstützung hatten. Im Durchschnitt waren das 717 Euro im Monat. Darin sind auch Hilfen für Unterkunftskosten und andere Leistungen enthalten.

"Der Staat subventioniert mit Milliarden Ausbeutung und Hungerlöhne", kommentierte Ince die Zahlen. "Hunderttausende sind trotz Arbeit auf staatliche Hilfe angewiesen." Auf 11,53 Milliarden Euro summieren sich die Hilfen für sogenannte Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Aufstocker. In der Regel sind das Familien, die mit den eigenen Einkünften nicht über die Runden kommen.