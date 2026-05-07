Gold bricht aus!

Nach einem Rekordpreis bei 5.598 US-Dollar je Feinunze Ende Januar ist das Edelmetall Gold in eine gesunde Konsolidierung übergegangen und hat in drei harmonischen Wellen auf 4.536 US-Dollar und damit den 200-Tage-Durchschnitt korrigiert. Seit Ende März zeigen sich wieder vermehrt Käufer, die die Notierungen in den Bereich der oberen Abwärtstrendlinie haben ansteigen lassen. Nun scheint sich die Gemengelage wieder zugunsten bullischer Marktteilnehmer zu ordnen und ermöglicht es, unter Umständen, den laufenden Korrekturtrend zu beenden.

Im besonderen Fokus und als Signalgeber für eine Kaufgelegenheit stehen derzeit der 50-Tage-Durchschnitt bei 4.726 US-Dollar und darüber der Bereich um 4.800 US-Dollar. Erst wenn diese Zone nachhaltig auf Wochenbasis verlassen wird, kann von einer erfolgreichen Beendigung des laufenden Korrekturtrends gesprochen werden, was in der Folge Aufwärtspotenzial auf 4.890 und 5.024 US-Dollar auslösen dürfte und sich dadurch für ein Engagement auf der Käuferseite anbieten würde. Eine deutliche Eintrübung des Chartbildes würde dagegen unter dem aktuellen Maitief von 4.500 US-Dollar einsetzen, in diesem Fall müsste zwingend mit einem neuerlichen Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 4.324 US-Dollar gerechnet werden. Eine solche Entwicklung könnte sogar neue Jahrestiefs hervorbringen.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Eine deutliche Entspannung in Nahost könnte den Goldpreis wieder beflügeln und oberhalb von 4.800 US-Dollar ein Kaufsignal in Richtung 5.024 und später 5.400 US-Dollar auslösen. Durch den Einsatz des klassischen Optionsscheins WKN DY3VDW ließe sich eine Gesamtrenditechance von bis zu 80 Prozent erzielen. Endgültiges Ziel im Schein wurden rechnerisch bei 10,58 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte aber die Maitiefs vorläufig noch nicht überschreiten. Der Anlagehorizont dürfte bei der aktuellen Konstellation jedoch einige Wochen betragen, weshalb mittelfristig orientierte Anleger die Zielgruppe darstellen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3VDW Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,02 – 5,05 Euro Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.400,00 US-Dollar Basiswert: Gold-Future akt. Kurs Basiswert: 4.689,52 US-Dollar Laufzeit: 24.11.2026 Kursziel: 10,58 Euro Omega: 4,8318 Kurschance: + 80 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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