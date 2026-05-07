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    starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

    starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen
    Foto: adobe.stock.com

    Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

    Reinach (IRW-Press/07.05.2026) - AD-HOC-MITTEILUNG
    Reinach (Aargau), 07. Mai 2026
    [ Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR ]

    Montana Aerospace erzielt starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

    Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2026.

    Die Finanzkennzahlen schließen das Energy-Segment aus, um eine vergleichbare Darstellung (like-for-like) zwischen Q1 2026 und Q1 2025 zu gewährleisten. Das im September 2025 veräußerte Energy-Segment wird als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen [ 1 ] .

    HIGHLIGHTS Q1 2026

    * Finanzkennzahlen: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % auf EUR 248,2 Mio., während das bereinigte EBITDA um 5,8 % auf EUR 40,6 Mio. zunahm, unterstützt durch Umsatzwachstum und eine weitere Margenausweitung. Das EBIT belief sich folglich auf EUR 17,2 Mio. (Marge von 6,9 %) nach EUR 15,5 Mio. (6,5 %) im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen hat sich auf EUR 10,5 Mio. mehr als verdoppelt, getrieben durch eine verbesserte operative Performance und ein verbessertes Finanzergebnis.
    * Segmententwicklung: Das Segment Aerostructures verzeichnete ein solides Wachstum, mit einem Umsatzanstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 6,5 %, was zu einer Margenverbesserung auf 18,2 % führte.
    * Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow verbesserte sich auf EUR 1,4 Mio. (positiv), während der Investitions-Cashflow von Zahlungseingängen in Höhe von EUR 62,1 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments profitierte. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf EUR 73,3 Mio. (0,4x LTM EBITDA).
    * Update zur Unternehmensführung: Der jüngste Rücktritt des CEO steht in keinerlei Zusammenhang mit der operativen Performance, der Strategie oder dem finanziellen Ausblick von Montana Aerospace. Strategie und Prognose wurden bestätigt, die Umsetzung verläuft uneingeschränkt planmäßig, getragen von einem sehr erfahrenen Führungsteam. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat, der Generalversammlung die Wahl von Tom Williams, ehemaliger COO von Airbus, als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied vorzuschlagen, um die Corporate Governance weiter zu stärken.

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