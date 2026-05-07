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    Altea Partners ernennt Nawaf AlOtaibi zum Vorstandsvorsitzenden von Altea Partners Saudi-Arabien

    Altea Partners ernennt Nawaf AlOtaibi zum Vorstandsvorsitzenden von Altea Partners Saudi-Arabien

    LONDON und RIYADH, Saudi-Arabien, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Altea Partners, ein privates Handelsbankunternehmen, gab heute die Ernennung von Nawaf AlOtaibi zum Chief Executive Officer von Altea Partners Saudi-Arabien bekannt. Altea Partners Saudi Arabia, die Onshore-Plattform des Unternehmens im Königreich, wurde durch eine strategische Partnerschaft zwischen der Altea Partners Group und einer führenden saudischen Investment-Holdinggesellschaft gegründet. Die Ernennung markiert einen wichtigen Meilenstein im Aufbau der saudi-arabischen Plattform von Altea Partners, die an Land tätig sein wird, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt sind.  

    Altea Partner Logo

    Diese Partnerschaft und die Ernennung unterstreichen das Engagement von Altea Partners bei der Erleichterung von Kapitalflüssen zur Unterstützung der saudi-arabischen Transformationsagenda „Vision 2030". Das 2024 gegründete Unternehmen ist in Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika tätig.

    Herr AlOtaibi kommt zu Altea Partners nach einem Jahrzehnt bei BSF Capital (ehemals Saudi Fransi Capital), wo er zuletzt als Head of Wealth Management tätig war. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im saudi-arabischen Finanzdienstleistungssektor und ist Mitglied des CFA Institute und der CFA Society Saudi Arabia.

    Während seiner Tätigkeit bei BSF Capital baute Herr AlOtaibi eine der führenden Vermögensverwaltungsplattformen des Königreichs auf und beriet Privatkunden, Family Offices und institutionelle Anleger im gesamten Golfkooperationsrat. Er leitete die Umwandlung des Unternehmens von einem produktorientierten Verkaufsmodell zu einer vollständig beratungsorientierten Plattform, wodurch die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner gestärkt und die Qualität und Tiefe des Anlageangebots verbessert wurden.

    Als CEO von Altea Partners Saudi Arabia wird Herr AlOtaibi die inländischen Aktivitäten des Unternehmens leiten und eng mit der breiteren Plattform zusammenarbeiten, um Saudi-Arabien und den weiteren GCC mit Europa und Nordamerika zu verbinden und abgestimmtes Kapital und vertrauenswürdige Beratung bereitzustellen.

    „Wir freuen uns, Nawaf bei Altea Partners begrüßen zu dürfen. Sein Ansehen in der Finanzwelt des Königreichs, seine Erfolgsbilanz beim Aufbau eines führenden Vermögensverwaltungsunternehmens und seine Übereinstimmung mit unserem partnerschaftlichen Ansatz werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Präsenz in Saudi-Arabien und der gesamten Region ausbauen", so Henning Behre und Kabir Chhatwani, Mitbegründer von Altea Partners.

    Herr AlOtaibi fügte hinzu: „Saudi-Arabiens Vision 2030 treibt einen Generationswechsel voran und schafft einen wachsenden Bedarf an vertrauenswürdigen Partnern, die Kapital diszipliniert und angepasst einsetzen und anziehen können. Die unternehmerische Kultur von Altea Partners und der langfristige Ansatz zur Wertschöpfung sind genau das, wonach ich gesucht habe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um Altea Partners Saudi Arabia zu einem bevorzugten Partner für Gründer, Familien und langfristige Investoren zu machen."

    Über Altea Partners
    Altea Partners ist ein Principal-geführtes Merchant-Banking-Unternehmen, das abgestimmtes Kapital und vertrauenswürdige Beratung bietet. Wir arbeiten mit Gründern, Familien und Unternehmen - und den langfristigen Investoren, die sie unterstützen - in ganz Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika zusammen.

    Medienkontakt
    media@alteapartners.com

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2759133/5956419/Altea_Partners_Logo.jpg

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