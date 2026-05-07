JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei nach der immensen Kursrally durchaus schwierig gewesen, und der Chipkonzern habe auch nicht in jeglicher Hinsicht ganz überzeugt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Nach Aufstockung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr mit starken Umsatz- und Margensignalen für das Schlussquartal dürften die Markterwartungen an 2027 und 2028 aber merklich steigen. Deshpande hob seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um bis zu fast 15 Prozent an./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 59,58EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00 € , was eine Steigerung von +24,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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