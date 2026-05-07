Gewinnsprung
Arm überzeugt mit starken Quartalszahlen und optimistischem Ausblick
Mit starken Quartalszahlen übertrifft Arm die Erwartungen und profitiert massiv vom globalen KI-Boom trotz schwacher Smartphone-Nachfrage.
- Arm übertrifft Erwartungen mit starken Quartalszahlen
- Lizenzumsatz steigt 29 Prozent auf 819 Mio US-Dollar
- Aktie steigt stark, bleibt aber schwankungsanfällig
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Der britische Chipentwickler Arm Holding hat neue Quartalszahlen vorgelegt und profitert zunehmend vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz und den massiven Investitionen in moderne Rechenzentren.
Im vierten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,49 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,47 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,60 Dollar je Aktie und damit ebenfalls über den Erwartungen von 0,58 Dollar.
Besonders stark entwickelte sich das Lizenzgeschäft. Die Erlöse aus "License and Other Revenue" stiegen um 29 Prozent auf 819 Millionen US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 774 Millionen gerechnet.
Die Royalty-Einnahmen lagen dagegen mit 671 Millionen US-Dollar leicht unter den Erwartungen von 697 Millionen US-Dollar. Dennoch stiegen auch sie im Jahresvergleich um 11 Prozent.
Die bereinigte operative Marge erreichte 49,1 Prozent, während die Bruttomarge mit 98,3 Prozent ebenfalls leicht über den Prognosen lag.
Umsatzprognose leicht über Markterwartungen
Für das laufende erste Quartal prognostiziert Arm einen Umsatz von rund 1,29 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten bislang lediglich mit etwa 1,25 Milliarden gerechnet.
Auch beim Gewinn zeigt sich das Unternehmen optimistisch: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 0,36 und 0,44 Dollar liegen. Der Marktkonsens lag zuvor bei 0,37 Dollar.
Smartphone-Markt bleibt Belastungsfaktor
Trotz des KI-Booms bleibt der traditionelle Smartphone-Markt ein Risiko für Arm. Die Chipdesigns des Unternehmens stecken in nahezu jedem Smartphone weltweit und bilden damit seit Jahren das Fundament des Geschäftsmodells.
Allerdings belastet ein anhaltender Mangel an Speicherchips die gesamte Elektronikbranche. Die höheren Produktionskosten treiben die Preise vieler Geräte nach oben und bremsen die Nachfrage der Verbraucher.
Arm-Aktie bleibt einer der größten KI-Gewinner
Die Arm-Aktie schloss den regulären Handel zunächst mit einem Plus von 13,6 Prozent, verlor in der Nachbörse jedoch mehr als sechs Prozent und notierte zuletzt bei 222,12 US-Dollar.
Trotz der jüngsten Kursschwankungen zählt Arm weiterhin zu den größten Gewinnern des laufenden Börsenjahres. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um mehr als 91 Prozent gestiegen.
*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 191EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.