Arm überzeugt mit starken Quartalszahlen und optimistischem Ausblick

Im vierten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,49 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,47 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,60 Dollar je Aktie und damit ebenfalls über den Erwartungen von 0,58 Dollar.

Der britische Chipentwickler Arm Holding hat neue Quartalszahlen vorgelegt und profitert zunehmend vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz und den massiven Investitionen in moderne Rechenzentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Besonders stark entwickelte sich das Lizenzgeschäft. Die Erlöse aus "License and Other Revenue" stiegen um 29 Prozent auf 819 Millionen US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 774 Millionen gerechnet.

Die Royalty-Einnahmen lagen dagegen mit 671 Millionen US-Dollar leicht unter den Erwartungen von 697 Millionen US-Dollar. Dennoch stiegen auch sie im Jahresvergleich um 11 Prozent.

Die bereinigte operative Marge erreichte 49,1 Prozent, während die Bruttomarge mit 98,3 Prozent ebenfalls leicht über den Prognosen lag.

Umsatzprognose leicht über Markterwartungen

Für das laufende erste Quartal prognostiziert Arm einen Umsatz von rund 1,29 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten bislang lediglich mit etwa 1,25 Milliarden gerechnet.

Auch beim Gewinn zeigt sich das Unternehmen optimistisch: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 0,36 und 0,44 Dollar liegen. Der Marktkonsens lag zuvor bei 0,37 Dollar.

Smartphone-Markt bleibt Belastungsfaktor

Trotz des KI-Booms bleibt der traditionelle Smartphone-Markt ein Risiko für Arm. Die Chipdesigns des Unternehmens stecken in nahezu jedem Smartphone weltweit und bilden damit seit Jahren das Fundament des Geschäftsmodells.

Allerdings belastet ein anhaltender Mangel an Speicherchips die gesamte Elektronikbranche. Die höheren Produktionskosten treiben die Preise vieler Geräte nach oben und bremsen die Nachfrage der Verbraucher.

Arm-Aktie bleibt einer der größten KI-Gewinner

Die Arm-Aktie schloss den regulären Handel zunächst mit einem Plus von 13,6 Prozent, verlor in der Nachbörse jedoch mehr als sechs Prozent und notierte zuletzt bei 222,12 US-Dollar.

Trotz der jüngsten Kursschwankungen zählt Arm weiterhin zu den größten Gewinnern des laufenden Börsenjahres. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um mehr als 91 Prozent gestiegen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,45 % und einem Kurs von 191EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.





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