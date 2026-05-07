PVA TePla mit Rekord-Auftragseingängen im Q1 2026: Stark ins Jahr gestartet
Rekordaufträge, neue Segmentstruktur und stabile Prognose: Im ersten Quartal 2026 stellt das Unternehmen die Weichen für profitables Wachstum im weiteren Jahresverlauf.
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- Auftragseingänge im ersten Quartal 2026 erreichten mit EUR 121,6 Mio. ein Rekordniveau, 164 % höher als im Vorjahr
- Der Umsatz lag bei EUR 54,9 Mio., das EBITDA bei EUR 1,4 Mio., wobei die Ergebnisentwicklung durch Investitionen und Restrukturierungen beeinflusst wurde
- Die neue Segmentberichterstattung gliedert sich in die Produktgruppen Material Solutions und Metrology, was die Transparenz erhöht
- Im Segment Metrology stiegen die Auftragseingänge auf EUR 62,7 Mio., im Segment Material Solutions auf EUR 59,0 Mio., beide mit deutlichem Wachstum
- Trotz hoher Auftragseingänge lag der Umsatz im ersten Quartal 2026 leicht unter Vorjahr, die Auslastung wird voraussichtlich im Jahresverlauf steigen
- Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: Umsatz zwischen EUR 255 Mio. und EUR 275 Mio., EBITDA zwischen EUR 26 Mio. und EUR 31 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei PVA TePla ist am 07.05.2026.
Der Kurs von PVA TePla lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).
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