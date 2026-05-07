Kontron AG: Überraschende Q1-Zahlen – Was Anleger jetzt wissen müssen
Kontron startet 2026 mit moderatem Wachstum, Rekordauftragsbestand und ehrgeizigen Profitabilitätszielen – begleitet von tiefgreifenden Strukturmaßnahmen im GreenTec-Bereich.
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- Der Umsatz von Kontron stieg im ersten Quartal 2026 auf EUR 363,7 Mio., eine Steigerung von 1,7% im Vergleich zum Vorjahr
- Das adjustierte EBITDA lag bei EUR 46,1 Mio., leicht höher als im Vorjahr (EUR 45,3 Mio.)
- Der Auftragsbestand erreichte mit EUR 2.544 Mio. ein Rekordniveau, bei einer Book-to-Bill-Ratio von 1,13
- Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis betrug EUR 46,1 Mio., während das berichtete Ergebnis EUR 37,6 Mio. ausmachte
- Kontron plant den Abbau von 500 Stellen im GreenTec-Bereich bis August 2026, um die Profitabilität zu verbessern
- Für 2026 erwartet Kontron ein organisches Umsatzwachstum von 8% und ein bereinigtes EBITDA von rund EUR 225 Mio., ohne auf Akquisitionen zu setzen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Kontron ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).
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