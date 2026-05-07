🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kontron AG: Überraschende Q1-Zahlen – Was Anleger jetzt wissen müssen

    Kontron startet 2026 mit moderatem Wachstum, Rekordauftragsbestand und ehrgeizigen Profitabilitätszielen – begleitet von tiefgreifenden Strukturmaßnahmen im GreenTec-Bereich.

    Kontron AG: Überraschende Q1-Zahlen – Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz von Kontron stieg im ersten Quartal 2026 auf EUR 363,7 Mio., eine Steigerung von 1,7% im Vergleich zum Vorjahr
    • Das adjustierte EBITDA lag bei EUR 46,1 Mio., leicht höher als im Vorjahr (EUR 45,3 Mio.)
    • Der Auftragsbestand erreichte mit EUR 2.544 Mio. ein Rekordniveau, bei einer Book-to-Bill-Ratio von 1,13
    • Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis betrug EUR 46,1 Mio., während das berichtete Ergebnis EUR 37,6 Mio. ausmachte
    • Kontron plant den Abbau von 500 Stellen im GreenTec-Bereich bis August 2026, um die Profitabilität zu verbessern
    • Für 2026 erwartet Kontron ein organisches Umsatzwachstum von 8% und ein bereinigtes EBITDA von rund EUR 225 Mio., ohne auf Akquisitionen zu setzen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Kontron ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,300EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).


    Kontron

    0,00 %
    +11,80 %
    +21,04 %
    +5,96 %
    0,00 %
    +24,87 %
    +7,37 %
    +237,19 %
    +86,33 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
    Kontron direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kontron AG: Überraschende Q1-Zahlen – Was Anleger jetzt wissen müssen Kontron startet 2026 mit moderatem Wachstum, Rekordauftragsbestand und ehrgeizigen Profitabilitätszielen – begleitet von tiefgreifenden Strukturmaßnahmen im GreenTec-Bereich.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     