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    Wacker Neuson startet 2026 stark – erstes Quartal begeistert Anleger

    Die Wacker Neuson Group startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, starke Europa-Performance und bestätigte Jahresprognose prägen das Quartal.

    Wacker Neuson startet 2026 stark – erstes Quartal begeistert Anleger
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
    • Der Umsatz der Wacker Neuson Group stieg im ersten Quartal 2026 um 19,8 % auf 591,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.
    • Das EBIT erhöhte sich deutlich auf 41,5 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 7,0 % entspricht und eine Steigerung um 4,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr darstellt.
    • Die Region Europa verzeichnete ein Umsatzplus von 26,7 % auf 471,6 Mio. Euro, während die Umsätze in Amerika und Asien-Pazifik leicht rückläufig bzw. leicht steigend waren.
    • Das Net Working Capital stieg leicht auf 710,3 Mio. Euro, die Net-Working-Capital-Quote lag bei 30,7 %, was über dem strategischen Ziel von 30 % liegt.
    • Der Free Cashflow war leicht negativ mit -2,6 Mio. Euro, während die Nettofinanzverschuldung auf 195,8 Mio. Euro sank.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatz zwischen 2.200 Mio. und 2.400 Mio. Euro, EBIT-Marge zwischen 6,5 % und 7,5 %, Investitionen von 70 bis 90 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Wacker Neuson ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,410EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.352,26PKT (+0,97 %).


    Wacker Neuson

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    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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