Knorr-Bremse: Starkes Jahresstart mit hoher Nachfrage und Gewinnsteigerung.
Knorr-Bremse startet 2026 mit Rekordaufträgen, steigender Profitabilität und robustem Wachstum – ein starker Jahresauftakt mit klar bestätigtem Ausblick.
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
- Der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 lag bei 2,2 Mrd. EUR, der Auftragsbestand erreichte mit 7,8 Mrd. EUR ein Rekordniveau
- Der Umsatz betrug 1,9 Mrd. EUR, organisches Wachstum von über 2 %
- Die EBIT-Marge stieg auf 13,5 %, den besten Jahresstart seit fünf Jahren, eine Verbesserung um 140 Basispunkte
- Das operative EBIT erhöhte sich um 11 % auf 261 Mio. EUR
- Die Profitabilität beider Divisionen erreichte im ersten Quartal die höchsten Werte seit fünf Jahren, mit einer EBIT-Marge der Rail-Division von 16,5 % und der Truck-Division von 11,5 %
- Für 2026 bestätigt Knorr-Bremse den Ausblick auf einen Umsatz zwischen 8,0 und 8,3 Mrd. EUR, eine operative EBIT-Marge von rund 14 % und einen Free Cashflow von 750 bis 850 Mio. EUR
Der nächste wichtige Termin, Q1/26 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 103,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im
Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.928,60PKT (+2,34 %).
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